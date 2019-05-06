Скворцова о выживших в загоревшемся самолете в Шереметьево: Госпитализировано 6 раненых, у них ожоги и отравление продуктами горения

Рейс Москва-Мурманск 5 мая стал последним для 41 человека. Они не смогли выбраться из горящего самолета Sukhoi Superjet-100, который вернулся в аэропорт "Шереметьево". Почему так произошло, сейчас как раз выясняют следователи.

- На борту самолета находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. В настоящее время 28 пассажиров находятся в терминале аэропорта. С ними работают следователи и психологи. Пять человек доставлены в медучреждения, - сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская. - Из 78 человек, находившихся на борту самолета, 37 выжили. Из них 33 пассажира и 4 члена экипажа.

О пассажирах и членах экипажа, которые выжили, журналистам рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

- Госпитализировано 6 раненых. Четыре человека в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского, двое из них в реанимации, третий находится в состоянии между средней тяжестью и тяжелой. И пациент средней тяжести в обычном отделении, - рассказала Вероника Скворцова.

В основном у пострадавших термичные травмы и отравление продуктами горения. Есть травмы тела, рук, ног. Одна пациентка была отправлена в институт имени Вишневского с ожогами пламенем, у нее ожоги 15-18% тела.

- Еще одна женщина находится в институте Склифосовского. Состояние у нее средней тяжести, ожоги пламенем - примерно 15% тела, это спина и верхние конечности. Она не тяжелая, с хорошими прогнозами.

Еще один пассажир обратился с жалобами на сердце. А также медики оказали помощь 14 пассажирам, среди которых был и мальчик 16 лет. Со всеми работают психологи. Также психологи общаются с родственниками в Мурманске.

Ранее в СМИ появилась информация, что машины "скорой помощи" долго ехали в "Шереметьево".

- Нет. Они приехали быстро. Было 24 машины. Приехали бригады из Московской области и также из Москвы. А также два санитарных самолета были мгновенно здесь. Пострадавших доставляли оперативно в Химки и Красногорский район, - сказала Вероника Скворцова.

Информации о беременных женщинах на борту нет. Также пока не сообщается о состоянии здоровья выживших членов экипажа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/706961" frameborder="0"></iframe> Вероника Скворцова рассказала о работе медиков на месте ЧП в Шереметьево.Алиса ТИТКО

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