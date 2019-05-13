Взнос за капитальный ремонт жилых домов в Москве в 2019 году: Какие работы входят в тариф, кому платить не надо

В этом году в нашей девятиэтажке обещают начать капитальный ремонт. В управляющей компании сказали, что в первую очередь планируют обновить внутридомовые коммуникации. Но пока непонятно, что именно приведут в порядок. Объясните, какие работы входят в сумму взноса за капремонт?

Михаил Хабаров. Северный округ.

Взнос за капитальный ремонт жилых домов в Москве в 2019 году составляет 18 рублей 19 копеек за квадратный метр общей площади квартиры в месяц. Как рассказали в столичном Фонде капитального ремонта, собранные жителями взносы тратятся с учетом особенностей конкретного дома на обновление таких элементов:

1. Внутридомовые инженерные системы

- электричество;

- отопление;

- газ;

- горячая и холодная вода;

- канализация.

2. Лифтовые шахты, лифтовое оборудование, признанное непригодным для эксплуатации (ремонт или замена).

3. Крыша.

4. Подвалы, относящиеся к общему имуществу дома.

5. Фасад.

6. Оконные блоки (замена) в помещениях общего пользования в доме.

7. Фундамент.

8. Внутридомовая система дымоудаления и противопожарной автоматики, пожарный водопровод.

9. Мусоропровод (ремонт или замена).

10. Внутренний водосток (ремонт или замена).

11. В список входят также разработка и проведение экспертизы проектной документации, строительный контроль, оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

Обязательный список работ и услуг по капитальному ремонту домов в Москве расширен на основе перечня предложенного Жилищным кодексом РФ. Согласно постановлению правительства Москвы № 833-ПП от 29.12.14 г. и № 390-ПП от 6.07.16 г.

Очередность проведения капремонта в конкретных домах определяется исходя из следующих критериев:

- продолжительность эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов дома с момента ввода в эксплуатацию или предыдущего ремонта;

- оценка технического состояния инженерных систем и конструктивных элементов дома по результатам мониторинга и с учетом установленных межремонтных сроков. После этого дом вносят в программу капремонта, которая рассчитана на 30 лет (с 2015 - 2044 г. г.). Ее обновляют не реже чем один раз в год. Программа с адресами и сроками - на сайте Фонда капитального ремонта домов Москвы.

КОМУ НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ ВЗНОС ЗА КАПРЕМОНТ

Взнос за капитальный ремонт жилых домов в Москве в 2019 году обязаны вносить ежемесячно все собственники жилых и нежилых помещений в доме. Обратите внимание! Год постройки здания значения не имеет. Если жители не могут самостоятельно платить взнос, тогда они вправе обратиться за льготами и субсидиями. В зависимости от конкретной жизненной ситуации оформить такую помощь можно:

- в районном центре госуслуг (МФЦ «Мои документы»);

- в районном отделе городского центра жилищных субсидий (ГЦЖС);

- через портал государственных услуг Москвы. Здесь можно отправить через специальную форму заявление на субсидию и электронные копии необходимых документов.

Полный список льготников - на портале мэра Москвы.

Субсидия полагается жителям, за которыми не числятся долги по квартплате или при наличии долгов оформлено соглашение с управляющей компанией по погашению задолженности.

Взнос за капитальный ремонт жилых домов в Москве в 2019 году не платят:

- собственники домов, официально признанных аварийными;

- собственники домов, в которых меньше трех квартир;

- собственники домов, в отношении которых определены порядок, сроки проведения и источники финансирования реконструкции или сноса этих домов;

- наниматели жилья;

- жители домов, включенных в программу реновации.

НА ЗАМЕТКУ

С вопросами по программе капремонта можно обращаться любым удобным способом:

1. На портал городских услуг. В разделе «Получить сведения Фонда капитального ремонта» вывешена информация о начислениях и оплате взносов на капремонт по конкретной квартире и дому, сроках ремонта по каждому виду работ в вашем доме.

2. В Единую справочную службу мэрии Москвы (495) 777-77-77. Операторы принимают вопросы по выполнению региональной программы капремонта домов в столице; начислениях и расчете взносов на капремонт; оформлении льгот и субсидий.

3. В управу своего района. Здесь в информационной комнате на вопросы жителей отвечают представители управы и подрядной компании. Прием проводится в будни, с 10.00 до 20.00 (график можно уточнить на сайте управы вашего района).

4. К руководителям окружных подразделений Фонда капремонта. Москвичей принимают по предварительной записи в офисах территориальных управлений Фонда каждую неделю по средам с 18.00 до 20.00.

Телефоны для записи на личный прием по оперативным вопросам и к начальникам территориальных управлений Фонда:

- Центральный округ - (495) 697-48-06;

- Северный округ - (499) 480-67-65;

- Северо-Восточный округ - (495) 610-51-19;

- Восточный округ - (499) 268-05-78;

- Юго-Восточный округ - (495) 379-42-48, доб. 5041;

- Южный округ - (499) 610-13-53;

- Юго-Западный округ - (495) 537-85-11;

- Западный округ - (499) 141-00-07;

- Северо-Западный округ и Зеленоград - (495) 944-38-09, доб. 9012, 9013;

- Троицкий и Новомосковский округа - (495) 537-85-11.

5. К начальнику управления «Абонентская служба фонда капитального ремонта». На приеме можно узнать о начислениях и оплате взносов на капремонт, открытии и обслуживании специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор. Прием проходит каждую неделю, по средам с 18.00 до 20.00 по адресу: Москва, ул. Трубная, д. 26А. Телефон для записи - (495) 379-62-29.

6. К генеральному директору фонда капремонта Москвы. Прием проходит по адресу: Москва, пр-т Мира, д. 9, стр. 1. Здесь же жителей принимают первые заместители генерального директора, заместители генерального директора Фонда. О конкретной дате и времени приема можно узнать по телефону - (499) 652-69-37, в будни с 9.00 до 12.00. Запись проводится при личном обращении с письменным заявлением и паспортом с понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00 (до 15.45 - в пятницу), перерыв - 12.00 - 12.45.

7. В диспетчерскую службу Фонда капитального ремонта Москвы - (495) 695-64-20, пн. - чт. - 8.00 - 17.00, пт. - 8.00 - 15.45, перерыв - 12.00 - 12.45. Выходной - сб., вск.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

13 мая - Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы;

14 мая - Департамент спорта Москва;

15 мая - Комитет ветеринарии Москвы;

16 мая - Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы;

17 мая - Департамент культурного наследия Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Куда жаловаться, если в квартире до сих пор не отключили отопление?

В моем доме батареи все еще греют, хотя слышала, что отопление уже везде отключили. Погода теплая, и нам приходится постоянно открывать окна из-за духоты. Хотелось бы узнать, куда жаловаться, если в квартиры до сих пор подают тепло?

Ирина Петровна, Центральный округ.

В столичной мэрии на этот вопрос отвечают так:

- Если после официального окончания отопительного сезона батареи в вашей квартире все еще горячие, тогда можно пожаловаться:

- в свою управляющую компанию - ее контакты можно узнать на портале «Дома Москвы»;

- в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) ЖКХ Москвы - на круглосуточный номер (495) 539-53-53. Операторы принимают те же заявки, с которыми обычно жильцы обращаются в районные диспетчерские службы ДЕЗ. Если случилась авария и проблему нужно решать быстро, тогда при звонке в ЕДЦ автоответчик предложит перевести телефон в тоновый режим и нажать цифру 1. После этого сразу произойдет соединение с оператором. Если вопрос не срочный, тогда придется подождать, пока на ваш звонок ответит свободный диспетчер;

- в Московскую объединенную энергетическую компанию (МОЭК) - на круглосуточную «горячую линию» для потребителей - (495) 539-59-59 или через специальную электронную форму на сайте компании.

Кстати, сегодня, 13 мая, в квартирах москвичей начинают отключать горячую воду для профилактического ремонта теплосетей. Без воды придется сидеть не более 10 дней. График отключения вывешен в онлайн-сервисе на сайте МОЭК. В специальной строке надо указать свой адрес - улицу и номер дома. После этого появится информация, в какой день и час воду отключат и включат вновь.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.