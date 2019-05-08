За последние 6 лет в Подмосковье почти в 2 раза снизили смертность в автоавариях

Длинные майские праздники традиционно - один из самых сложных периодов для ГИБДД. Число пьяных, садящихся за руль, вырастает в разы. А следовательно - и количество ДТП, в том числе со смертями. Накануне нынешних «каникул» губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручал региональному управлению Госавтоинспекции усилить контроль за дорогами. Сегодня начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов отчитался губернатору о работе инспекторов в промежуток с 1 по 5 мая. По его словам комплексная совместная работа с участием разных министерств и ведомств региона позволили полностью контролировать ситуацию.

- Работа идет в усиленном режиме, -сказал генерал-майор полиции Кузнецов. - Много проблем доставляют нетрезвые водители - только за праздничные дни нами выявлено 300 человек. Проводим массовые проверки водителей, чтобы исключить случаи нахождения за рулём в состоянии опьянения. Разделяются транспортные потоки, строятся пешеходные дорожки, увеличивается количество освещенных дорог.

По словам Виктора Кузнецова профилактикой нарушений скоростного режима эффективно справляется система автоматической фото- и видеофиксации. Ежедневно работают 1300 комплексов, еще 200 передвижных комплексов выставляются в очагах аварийности.

- Принятые меры способствовали двухкратному снижению в праздничные дни основных показателей аварийности: числа дорожных аварий - на 50%, количества пострадавших - на 60%. Самое важное, что удалось избежать дорожно-транспортных происшествий с участием детей, - подытожил начальник областной ГИБДД.

Андрей Воробьёв попросил инспекторов так же качественно потрудится и в ближайшие праздничные дни.

Хочу поблагодарить сотрудников Госавтоинспекции, с 1 по 5 мая - в 2 раза снижение смертности на дорогах по сравнению с прошлым годом, - сказал губернатор. - Осталось ещё несколько праздничных дней. Прошу личный состав также обеспечить хороший результат. Мы продолжим все мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения. Это, в частности, фото- и видеофиксация, раздельные полосы, очень важна программа тротуаров, которую мы реализуем.

Известно, что с 9 по 12 мая за безопасностью на подмосковных дорогах будут следить более 1 тысячи отрудников дорожно-патрульной службы и более 100 патрульных мотоциклистов.