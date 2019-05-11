В московском метро установили железный трон из "Игры Престолов"

Сериал "Игра Престолов" рвет соцсети, внедряется в рекламы, появляется на фестивалях и вот теперь даже в московском метро. На станции "Деловой центр" установили Железный трон. Сфотографироваться на нем, как рассказали "КП" в пресс-службе Московского метрополитена, могут все пассажиры.

- В преддверии выхода пятой серии восьмого сезона фэнтези-саги "Игра Престолов" Московский метрополитен устроил яркий флешмоб. На станции "Выставочная" мы установили знаменитый Железный трон, а рядом с ним прогуливались аниматоры в образах главных героев сериала – Дейнерис Таргариен, Джона Сноу и Серсеи Ланнистер. Актеры на протяжении нескольких часов фотографировались с пассажирами метро, - рассказали в Московском метро.

На станции "Деловой центр" установили Железный тронФото: соцсети

Кроме того, участники проекта "Музыка в метро" исполнили на станции знаменитый саундтрек к "Игре Престолов", написанный композитором Рамином Джавади.

Но, если вы не успели побывать на флешмобе, то еще можете успеть сделать снимок на Железном троне. Он будет доступен на станции "Выставочная" еще три дня - 11, 12, 13 мая. Это бесплатно.