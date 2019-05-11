Записки столичного путешественника: Москва -Тучково-Колюбакино

Кто-то на майские праздники посещает Ибицу (город эротики и развлечений), а я посещаю Тучково. Между прочим, посёлок городского типа Московской области. Очень похожий на мой родной город, в котором общественный туалет возле станции является главным галлюциногеном окрестных поселений. И если ты, проходя мимо этой зашарпанной постройки, умудряешься не потерять сознание, значит, пойдешь очень далеко. Например, станешь главой Тучкова... Или его замом...

Друг вцепился в меня как рысь. И повторял:

- А вдруг здесь живет та самая, которую ты искал? Тучковчаночка. С косой от попы до затылка. Или наоборот.

Мы вышли к магазину «Стройматериалы», у которого провалилась крыша.

Я щелкнул его на айфон и проследовал дальше. Вдруг слышу, сзади кто-то крадётся.

У магазина «Стройматериалы» провалилась крышаФото: Павел КЛОКОВ

- Эй, брат, а ты зачем нас фотографировал? - азиат был в махровых носках и резиновых шлепках (его явно подослал ко мне хозяин). - Мы торгуем по закону.

Я улыбнулся как Бузыкин. И сказал, что мое путешествие носит исключительно праздный характер. Фотографирую все подряд. Даже нужник.

Тот, по-моему, ничего не понял. И решил, что я нездоров.

А мы сели в автобус и уехали в Колюбакино (это рядом с Тучково).

Разумеется, случайно. Думали, прокатимся по поселку, насладимся его окрестностями. А водитель уже через три минуты выехал в поле и привез нас к черту на кулички.

Однушка в Тучково стоит два миллиона рублейФото: Павел КЛОКОВ

На остановке меня встретила колюбакинка. Как я и мечтал, с косой до пояса. И бутылкой «Охоты» в руке. И голосом Надюхи Кузякиной спросила:

- И откудова это такого дяденьку к нам занесло?

(Вообще-то в оригинале было «такого красивого дяденьку», но уточнять это было глупо).

Тем более я смутился.

А друг ответил:

- Жениться приехал. Правда, у тебя багажник большеват...

Барышня даже бровью не повела. И послала моего спутника на почтительное расстояние. Я, кстати, тоже...

Но тот остался при своем мнении. И привел меня к игольному заводу.

- Это Кулебякино? - спрашивал я окружающих на полном серьезе.

- Можно сказать и так, - отвечали местные жители.

Узнав, что я журналист, один из них добавил:

- Большая к тебе просьба. Не пиши всякую хрень.

- Попробую, - отвечал я. - Хотя это не так просто...

Корреспондент «КП» соскучился по российской глубинке и обнаружил ее всего в 60 км от столицыФото: Павел КЛОКОВ

Друг отправился на встречу, ради которой мы и приехали на эту благословенную землю. А я обошел Колюбакино вдоль и поперек.

И вот какие получил впечатления.

Пьяных практически нет (и это несмотря на майские выходные!). Возможно, мы слишком рано приехали. Но насколько я знаю, от времени это не зависит. Пьющие часов не наблюдают.

Большинство местных водителей до сих пор рассекают на отечественных авто. У одного «жигуленка», к слову, от ржавчины прохудилась крыша. «Четверки», «девятки», «копейки», «москвичи» - все это до сих пор в строю. Их двигатели перебираются с неизменным упорством и собственными силами.

Львиная доля мужиков (если верить бабушкам возле подъезда) «подъедаются в Москве». А что? До столицы сорок минут на машине (мне, например, добираться до работы больше часа). Стоимость бензина - это уже другой вопрос.

- Раз ездят, значит, зарплата позволяет, - уверены пенсионерки.

Жилье довольно дорогое. Однушка в Тучково стоит два миллиона рублей (лично видел объявление). А стоимость некоторых домов в Колюбакине превышает десять миллионов. Но это уже особняк площадью 260 квадратных метров.

Наш корреспондент прокатился в ПодмосковьеФото: Павел КЛОКОВ

На остановке я снова встретил Надюху. Она сидела на металлическом заборчике и со скучающим видом курила.

Мне захотелось сказать ей что-нибудь приятное. Чтобы сгладить осадок от первой встречи.

Но я ничего не придумал.

В этот момент к ней подкатил ВАЗ-2109. И Надюха, пульнув в сторону окурок, продефилировала к открытой двери. Кажется, радуясь, что я стал свидетелем этой сцены. Мол, сам видишь, какую Марисабель упустил. Теперь будешь локти кусать. В своей Москве дурацкой.