Погода в Москве 12 - 17 мая: После праздников будет тепло и дождливо

Длинные выходные заканчиваются. С какой погодой будем их завершать и настраиваться на рабочий лад? В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 12 - 17 мая.

В воскресенье, 12 мая, под утро +9…+11 градусов, днем +19…+24. Облачно, с прояснениями, почти безветренно, в некоторых районах столицы и Подмосковья возможны короткие дожди.

В понедельник, 13 мая, кратковременные дожди пройдут уже повсеместно, не исключены грозы. Ночью +12…+14 градусов, днем +20…+25.

Во вторник, 14 мая, тоже ожидаются короткие грозовые дожди, порывы ветра будут достигать 17 м/сек. Ночью +12…+14 градусов, днём +21…+26.

В среду, 15 мая, ночная температура по-прежнему +9…+14 градусов, днём прохладнее, чем накануне, +18...23. Переменная облачность, без осадков.

В четверг, 16 мая, станет пасмурно, вновь зарядит дождь. Под утро +5…+10 градусов, днём +18…+23.

В пятницу, 17 мая, переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +6…+11 градусов, днём потеплеет до +20…+25.