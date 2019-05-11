В Подмосковье в акции «Лес Победы» приняли участие 245 тысяч человек

В Московской области 11 мая, в субботу, прошла ежегодная эколого-патриотическая акция «Лес Победы». Она проводится по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2013 года и традиционно приурочена ко Дню Победы над фашизмом.

Акция каждый год собирает сотни тысяч участников - желающих внести свой вклад в высадку новых лесов и парков, увековечивая таким образом память советских воинов. В нынешнем году «Лес Победы» прошел под девизом «Знаем и помним своих Героев!».

Во всех городских округах и районах Подмосковья высаживали молодые деревья и кусты. Причем, как на землях самих муниципалитетов - в парках, скверах и во дворах - так и непосредственно в лесах. В общей сложности посадки прошли на более чем 1,5 тысячах участков общей площадью около 650 га.

Главная площадка находилась в Одинцово. Сажать деревья сюда приехали многие известные люди. Среди них - участник парада Победы 1945 года на Красной площади, фронтовой разведчик, кавалер двух орденов Красной звезды Константин Федотов; Герой России Владимир Ковтун, которого называют легендой отечественного спецназа; Герой России полковник полиции Александр Головашкин; чемпион мира по хоккею Павел Буре; телеведущий Максим Галкин; певица Анжелика Агурбаш и многие другие.

Зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин поприветствовал участников от имени губернатора Андрея Воробьёва.

- Мы хотим, чтобы у этой акции был еще и символический смысл, - сказал Дмитрий Куракин. - Все-таки дерево - это символ жизни и памяти. Посвящая эту акцию Дню Победы и героям, которые среди нас, мы хотим достучаться до сердца и сознания каждого человека. Мы ответственны за свою экологию.

- Это великолепное экологическое и, самое главное, патриотическое мероприятие, - добавил Герой России Владимир Ковтун. - Такие акции, как «Бессмертный полк», «Лес Победы» помогают сохранять память о наших героях.

По предварительным данным во время нынешней акции в Московской области высадили более 1,24 млн новых кустарников и деревьев - липы и каштаны, клены и рябины, яблони и груши, туи и березы, ивы, сирень и жасмин.

- В этом году мы сделали акцент на цветущие деревья и кустарники, - отметил глава Комлесхоза Московской области Иван Советников. - Мы хотим, чтобы Московская область стала еще более зеленой, яркой и весенней.

Уже подсчитано, что в нынешнем году в «Лесе Победы» приняли участие более 245 тысяч человек.

Губернатор Андрей Воробьёв поблагодарил участников акции за активность и неравнодушие.

«Спасибо всем, кто пришел! - написал он на своей страничке в Instagram. - Приятно, что люди находят время и приезжают целыми семьями, чтобы посадить деревья и украсить свои города. Благодаря вам эта акция стала доброй традицией и с каждым годом собирает все больше участников».

В рамках майских акций предыдущих лет в Подмосковье высадили более 14,4 млн. кустарников и деревьев.