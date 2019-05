В московском метро на закрытой станции показали предфинальную серию "Игры Престолов"

Поезда не едут, на платформе стоят столики с бокалами шампанского, атмосфера мрака, красные огни создают напряжение. Все идут дальше, там темно, звуки виолончели, в конце концов приходят к Железному трону. Это 300 человек. И вот она возможность занять трон, сделать фото в любой позе (поверьте, они были разные). Что происходит? Пассажиры метро шли смотреть предфинальную серию знаменитого сериала "Игра Престолов". Куда? На закрытую станцию "Деловой центр". Да-да, их в столичном метро не две, а три. Показ серии проходил именно на станции Солнцевской линии, которая не используется для перевозки пассажиров.

- Ты предыдущую смотрела? - спрашивает парень у девушки.

- Издеваешься? - отвечала она ему. - Я пришла с работы в час ночи и смотрела. Конечно. Я и пропустить?

Вокруг все говорили только о сериале. Свои предположения были у каждого.

- Жарить будут или драконов все же перебьют?

- А может Дейенерис кто-то убьет?

- А как? Она же на драконе...

- Арья их там всех убьет, скорее.

Попасть на закрытый показ можно было, конечно, не с улицы, но шансы были у всех - в соцсетях накануне проводился розыгрыш билетов.

На платформе уже выставили в ряды стулья и выключили свет. Под громкие аплодисменты показ начался.

- Жгите!

И огня было много. Горело все и даже, когда было нельзя.

- Дейенерис сошла с ума, - комментировала девушка рядом.

Схватка Сандора Клигана, трогательная встреча Джейме Ланнистера с сестрой и возлюбленной Серсеей, которая не хотела, чтобы все заканчивалось так и чтобы их малыш был жив. Под рухнувшим замком, конечно, непонятно, кто остался жив.

- Да, там вообще выжить же нереально. Сколько огня, камней, - говорили эмоционально парни.

- Арья, живи! Живи! Ты за всех отомстишь! - переживали девушки.

Она жива. Как в кино на пепелище появился белый конь, который Арья оседлала и помчалась в финальную серию. К этому моменту станцию метро покинули актеры в образах главных героев фэнтези-саги. Уже нельзя было себя представить в роли правителя Семи Королевств, а участники проекта "Музыка в метро" уже не исполняли для гостей мероприятия знаменитый саундтрек "Игры престолов", созданный композитором Рамином Джавади.

- Осталась еще одна серия. Развязка близко. Столько лет ждали. Это волнительно и грустно, - говорили, покидающие метро зрители.

- Последнюю серию же покажут на "Лужниках" по 1000 рублей за билет, - говорила девушка.

- Откуда такая информация? Говорили же, что на "Локомотиве", - поправляю я.

- А может и там.

Сказано

- Премьерный показ "Игры Престолов" проходит в метро уже второй раз. Два года назад пассажиры и гости пришли на станцию "Маяковская", чтобы посмотреть премьеру первой серии седьмого сезона этого знаменитого сериала, - сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

