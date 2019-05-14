2019-05-16T02:05:50+03:00
Общество

До конца года на 16 улицах Москвы снизят скоростной режим

"Комсомолка" выяснила, где новые дорожные знаки появятся уже в ближайшее время
Анастасия ВАРДАНЯН
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Самое серьезное нарушение, которое ведет в большинстве аварий к летальному исходу – это превышение скоростиСамое серьезное нарушение, которое ведет в большинстве аварий к летальному исходу – это превышение скоростиФото: Андрей КАРА
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Карту, на которую попали самые опасные с точки зрения аварийности улицы Москвы, составили и обнародовали в ЦОДД. На ней 220 участков, где по статистике чаще всего случаются ДТП. Тут и оживленные съезды с "трешки", и тихие улочки в пределах Садового кольца, и перегруженный потоком автомобилей МКАД.

Онлайн-карта доступна на сайте столичного Центра организации дорожного движения. Но в ведомстве уверяют, что уже к концу года пульсирующие и предупреждающие об опасности участки с нее исчезнут. Бороться с ними будут самыми разными методами: где-то установят новые светофоры, где-то оборудуют "островки безопасности", а где-то за порядком будут следить ненавистные автомобилистам камеры автоматической фиксации нарушений. Не обойдется и без снижения скорости движения.

- Самое серьезное нарушение, которое ведет в большинстве аварий к летальному исходу – это превышение скорости. Уже в ближайшее время скоростной режим будет снижен на 16 улицах Москвы, - сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Список улиц, которые станут более медленными утвержден лишь частично. Пока известны четыре участка, где водителям стоит притормаживать. Ниже мы публикуем список.

Тем в временем в ведомстве ратуют за глобальные изменения.

- Мы считаем, что в городе необходимо снизить нештрафуемый порог с 20 км/ч до 10 км/ч, - заявили в ЦОДД.

Эта инициатива пока находится на стадии обсуждения. После дебатов с участием представителей ГИБДД, законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов Мосгордумы. По мнению экспертов, перспектива принятия вполне реалистичная.

Пока же бороться с авариями будут стандартными методами. Так, до конца года в Москве установят 125 новых светофоров, оборудуют 28 пешеходных перехода, введут в эксплуатацию 600 новых комплексов видеофиксации нарушений ПДД.

ЗНАЙ

Уже в ближайшие дни на этих улицах изменится скоростной режим.

Уже в ближайшие дни на этих улицах изменится скоростной режим Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Уже в ближайшие дни на этих улицах изменится скоростной режимФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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