Как Москва отметила День Победы

Главным событием праздника, как и каждый год, стал Парад Победы на Красной площади. Немногим посчастливилось увидеть его воочию, но зато десятки тысяч горожан смогли оценить происходящее через трансляцию на больших экранах, находящихся на всех площадках города. Прохождение техники и колонн курсантов в широком формате смотрелись очень зрелищно. К слову, после нынешнего парада на экранах был показан Парад Победы 1945 года.

Самыми событийными в этом году стали Поклонная гора, парк «Зарядье», площади перед Храмом Христа Спасителя и Белорусским вокзалом. Праздничные мероприятия проходили в различных парках, на окружных площадках. Всего для москвичей и гостей города выступили 3500 артистов! Впечатляет, правда? Причем, сами артисты с удовольствием выкладывали свои фото в соцсетях с концертных площадок. Так, например, Кристина Орбакайте поздравила своих подписчиков из поселка Внуково.

Шествие «Бессмертного полка» - еще одно грандиозное событие Дня Победы. Около 700 тысяч человек прошли по Красной площади с портретами своих родных – героев Великой Отечественной войны. Организация колонны, как всегда, была на высоте. Сотни волонтеров раздавали георгиевские ленточки, наклейки, воду; оказывали помощь тем, кто в ней нуждался. Вдоль Тверской работали полевые кухни, где участники могли подкрепиться гречневой кашей и горячим чаем.

- День Победы – главный праздник для каждого россиянина, и для меня в том числе, – отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. - Великая Отечественная война прошла практически через все семьи разрушительно. Всего через Красную Армию в годы войны прошло тридцать четыре с половиной миллиона человек! В каждой семье есть люди, которые в то время были на фронте; это и труженики тыла, те, то защищал Москву, строя оборонные рубежи и укрепления. В Москве – 7000 фронтовиков, это те, кто непосредственно участвовал в боях; более пятидесяти тысяч человек – труженики тыла, узники концлагерей. Мне сегодня всем им хотелось бы пожелать крепкого здоровья и сказать слова огромной благодарности, не только за ратный подвиг, но и за трудовую доблесть. Хотелось, чтобы в следующем, юбилейном году, все они встречали 75 лет Победы вместе с нами!

В честь 74-летней годовщины Победы в столице прошло более 200 крупных мероприятий.

В 18.55 – Минута молчания для всей России в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. «Прозвучала» она и для москвичей. Её объявили с больших трансляционных экранов и концертных площадок города.

А в 22.00 небо над столицей было расцвечено сотнями залпов праздничного салюта, который запускали с 34 площадок.

Но не только Парадом и концертами был отмечен День Победы в Москве. На улицах, бульварах, в музеях прошли тематические выставки. Так, например, выставка «Театр на фронте» на Арбате рассказала об актерах, режиссерах и других театральных деятелях, о тех, кто ушел на фронт добровольцем, несмотря на бронь.

Экспозиция на Тверском бульваре показала «Большой театр в годы войны».

- Главный театр страны в 1941 году, где ещё вчера выступали знаменитые русские исполнители, тоже стал фронтом, - отметили в пресс-службе столичного Департамента культуры. - В период Великой Отечественной войны призывники и добровольцы уходили из творческих коллективов в действующую армию; по всем фронтам разъезжались концертные бригады; а те, кто остался в тылу, продолжали трудиться в театре. В эти годы искусство стало грозным оружием против врага. Оно поднимало боевой дух сражающихся, укрепляло силы тружеников тыла, вселяло веру в Победу.

Большой интерес у горожан вызвала фотовыставка «Артисты-фронтовики» на Чистопрудном бульваре. Эти актеры не нуждаются в представлении, их знают все: Зиновий Герд и Леонид Гайдай, Анатолий Папанов и Иннокентий Смоктуновский, Владимир Этуш и Георгий Юматов, Михаил Пуговкин и Владимир Басов, Юрий Никулин и Сергей Бондарчук…

ЧТО ЕЩЁ

Поклонная гора

На этой площадке празднование продлилось три дня - 8, 9 и 10 мая.

8 мая все желающие посмотрели конное шоу «Традиции России».

9 мая прошел традиционный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Затем, на Поклонке состоялся грандиозный концерт с участием Брендона Стоуна, Этери Бериашвили, Маргариты Позоян, Юлии Плаксиной, Романа Исаева, групп «После 11» и «Давинчи», народной артистки России Тамары Гвердцители, народного артиста России Дмитрия Харатьяна, народного артиста России Рената Ибрагимова, заслуженных артистов России Александра Олешко и Екатерины Гусевой, народного артиста России Александра Серова, а также групп: «Наоми», «Пятеро», «Бабкины внуки», Центрального Академического ансамбля пограничников ФСБ России и Московского Казачьего хора.

10 мая на Поклонной горе выступили победители Международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни имени И.Д. Кобзона «Красная гвоздика», а также солисты Москонцерта и Академический оркестр русских народных инструментов им. Н.Некрасова.

У Белорусского вокзала

Как отметили в Департаменте культуры города Москвы, выступление «Хора Турецкого» и группы Soprano 9 мая стало важнейшей точкой гастрольного тура известных российских коллективов. Проект «Песни Победы: Unity Songs» начался 1 мая в Риме. После этого музыканты выступили в Париже, Вашингтоне, Нью-Йорке, Торонто, Варшаве и Будапеште.

- Мы совершаем колоссальный марафон, начинали в Италии и заканчиваем в Китае, - рассказал руководитель проекта, народный артист России Михаил Турецкий. - Вчера мы были в Будапеште, завтра выступаем в Праге. А сегодня, в День Победы, уже по доброй традиции, здесь, на Белорусском вокзале. Эта площадка выбрана не случайно. Мой отец в первый день войны ушел на фронт отсюда, с Белорусского вокзала. И я захотел именно здесь сделать проект «Песни Победы».

У Храма Христа Спасителя

Сначала на площади перед Храмом выступили солисты театра «Новая опера» и Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония». Затем начался большой праздничный концерт уникального детского коллектива – Мастерской балета Егора Симачева. Вечером все желающие смогли послушать группу «Кватро», хор Сретенского монастыря, Софью Онопченко, Анастасию Гладилину.

В московских парках

В День Победы в 30 парках, где отмечался праздник, побывали более 6 млн. человек. Насыщенная программа включала показы военных фильмов, конкурсы, танцы под музыку 40-х, полевые кухни и многое другое.

В «Зарядье» прошел концерт с участием симфонического оркестра и популярных российских исполнителей, среди которых Светлана Сурганова, Братья Кристовские, Гоша Куценко и группа «ГК».

В Екатерининском и Измайловском парках, в музее-заповеднике «Царицыно», в парках «Ходынское поле», «Печатники» и «Кусково», ландшафтном парке «Митино» зрителей порадовали популярные артисты отечественной эстрады, известные ансамбли исполнителей, среди которых, Республика», «НА-НА», «Пятеро», «Корни», Алиса Мон, Феликс Царикати, Евгений Кунгуров, Александр Панайотов, Полина Гагарина, Дина Гарипова, Алиса Гребенщикова, Этери Бериашвили, Дмитрий Колдун, Стас Пьеха, Вика Цыганова и многие другие.