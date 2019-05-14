Экстрим-маршрут по крыше «Лужников» запустят в конце мая

Обновленный стадион «Лужники», казалось, уже удивил всех – фанатов во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, восхищенные отзывы были у туристов. Эксперты Международной федерации футбола FIFA признали стадион лучшей ареной мира по качеству видимости поля с трибун. До стадиона с Воробьевых гор уже полгода можно добираться по уникальной канатной дороге через Москву-реку. Но и это еще не все. Крыша стадиона настолько уникальная, что на нее теперь можно подняться и погулять на высоте 57 метров.

- Экскурсионная программа спорткомплекса «Лужники» пополнится еще одним в буквальном смысле головокружительным маршрутом. Всех желающих пустим ориентировочно с 25 мая. Нужно будет заранее записываться на сайте. Стоимость билета составит 1000 рублей, - рассказали в пресс-службе спорткомплекса «Лужники».

Однако корреспондента и фотографа «КП» уже пустили прогуляться по крыше стадиона и оценить подготовленный сюрприз для москвичей.

Полюбоваться на Москву с высоты крыши Лужников можно будет за 1000 рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нас встретили возле стадиона, провели на трибуны. Все, как во время обычного матча. За это время рассказали, что крыша стадиона не соприкасается со стадионом, у нее собственные 72 опоры. Показали, как поживает натуральный газон – зелененький. Рассказали, что после ЧМ по футболу матчи были – игры Лиги Чемпионов провела команда «ЦСКА» с «Реалом», «Ромой» и «Викторией Пльзень».

- А раньше можно было подниматься на крышу стадиона? – спрашиваю.

- Нет. Но реставраторы еще во время работ с 2014 по 2017 год предложили создать пешеходный маршрут. Идея всем понравилась. Надеемся, что понравится москвичам и гостям города, - говорит Артем Леонов, руководитель экскурсионного центра спорткомплекса «Лужники».

Страховочному снаряжению уделяется пристальное внимание.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нам выдают страховочное оборудование, которое крепится на пояс и ноги, и выводят на крышу. Там страховку крепят к специальной системе вдоль ограждений и можно передвигаться.

- Обойти друг друга будет сложно, потому что крепления страховки передвигаются по очереди, - обращает внимание Артем Леонов. - Также предусмотрены каски и дождевики (на случай непогоды).

Мы проходим один уровень и поднимаемся выше – на высоту 57 метров, откуда открывается прекрасная панорама на Новодевичий монастырь, комплекс «Москва-Сити», МГУ, «золотые мозги» РАН и другие объекты юго-запада столицы.

Страховку крепят к специальной системе вдоль маршрута.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экскурсии будут проводиться для небольших групп по 8-10 человек. Сопровождать будет гид, который расскажет о том, как застраивался знаменитый район Хамовники. А в конце прогулки можно будет даже оставить автограф на крыше «Лужников».

- А в свадебном платье сюда прийти можно? – спрашиваю.

- Конечно, мы рады будем видеть здесь молодые пары. Они смогут пригласить сюда и профессионального фотографа, - говорит Артем Леонов.

Экскурсии будут проводиться для небольших групп по 8-10 человек.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВАЖНО

- В надежности тросов можно не сомневаться. Для безопасности посетителей разработана специальная страховочная система, которая является адаптированным аналогом страховки для верхолазов – Petzl. Подобный проект был реализован, успешно функционирует на олимпийском стадионе в Мюнхене, - рассказали в пресс-службе спорткомплекса «Лужники».

Где: Большая спортивная арена «Лужники», ближайшие станции метро «Спортивная или «Лужники».

Когда: ежедневно по записи на сайте luzhniki.ru. Будет работать сезонно с мая по сентябрь.

Ограничения: по возрасту – от 16 лет. При себе нужно иметь паспорт или водительское удостоверение.

Стоимость: 1000 рублей.

КСТАТИ

«Полет ласточки»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/708685" frameborder="0"></iframe> Экскурсия по крыше стадиона «Лужники».

Совсем скоро на «Лужниках» появится еще одно экстремальное развлечение – зиплайн «Полет ласточки». Любой желающий сможет спуститься из-под крыши Большой спортивной арены по тросу прямо к веревочному парку на территории спорткомплекса. Для этого предусмотрены канатные трассы длиной 180 метров с перепадом высот более 24 метра. Скорость спуска – 40 км/ч.