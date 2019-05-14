Как метрополитен отметит День рождения: 84% скидки на одежду, парад поездов и экскурсии

Столичное метро готовится отмечать 84-й День рождения. Пассажиров 15 мая ждет много праздничных мероприятий, а именно бесплатные экскурсии, выставки. Принять в них участие могут все пассажиры и любители подземного транспорта.

- В праздничный день стойки «Живое общение» на Кольцевой линии украсят воздушными шарами и цифрами «84», - рассказали в Московском метрополитене.

Какие развлечения и сюрпризы подготовили:

- можно лично поздравить метро с Днем рождения. В аванзале станции «Курская» поставят специальную стену, где можно от руки написать поздравление;

- на стойках «Живое общение» подарят открытку;

- в фирменных магазинах метро на «Маяковской» и «Трубной» можно купить одежду и сувениры со скидками до 84%;

- пройдут бесплатные экскурсии, во время которых гиды расскажут пассажирам об истории создания и строительства станций, о декоре, легендах и символах;

- выставка форменной одежды метрополитена в Центре профориентации (станция «Выставочная») – головные уборы, знаки различия, фурнитура;

- в течение месяца в Центре профориентации можно посетить выставку с портретами работников московского метро, которые получили государственные награды. Картинам уже по 50 лет;

- фанаты профессии машиниста электропоезда смогут потренироваться в управлении составом из вагонов серии «Номерной» на специальном тренажере. Он расположен в Центре профориентации;

- в продажу поступят тематические билеты «Единый» на 1 и 2 поездки и праздничные «Тройки» с надписью «84 года Московскому метрополитену».

Кстати

Попробовать роль дежурного по станции

С 15 мая в «Метротур» можно будет записаться на экскурсию на закрытую станцию метро «Деловой центр» и попробовать себя в роли дежурного по станции. Также все желающие смогут попасть в кабину дежурного по станции, посмотреть в режиме онлайн, как контролируется движение поездов по линии, выйти на специальный мостик, откуда прекрасно видна инфраструктура тоннеля метро, и зайти в машинный зал эскалатора.

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Парад поездов 18 мая

Не обойдется празднование 84-го Дня рождения Московского метро и без традиционного парада поездов. Как это происходит? Поезда различных типов поедут по Кольцевой линии. Начнется парад 18 мая с 9.45 и продлится весь день. Все желающие смогут прокатиться на ретро-поездах.

- Участниками парада станут Еж-3, 81-717/714 «Номерной», 81-720.1/721.1 «Яуза», 81-740/741 «Русич», 81-760/761 «Ока», 81-765/766/767 «Москва» и ретропоезд «Сокольники», стилизованный под подвижной состав из вагонов типа «А» 1935 года постройки, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.