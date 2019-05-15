«Влиятельным мужчиной по имени Андрей», из квартиры которого выпала свидетельница по делу Кокорина, оказался экс-сенатор

Свидетельница по делу Кокорина, визажист Екатерина Бобкова, которая 11 мая выпала из окна чешской квартиры, сейчас находится в реанимации. Девушку с многочисленными переломами таза, грудной клетки и конечностей ввели в состояние искусственной комы. Врачи пока не дают прогнозов по поводу ее состояния.

Тем временем, следствие установило, что в тот роковой вечер девушка была пьяна и смешала вино с антидепрессантами. На балкон она вышла покурить вместе с хозяином квартиры и его гостями и неудачно перегнувшись через перила, полетела вниз. А кто же хозяин? - все это время задавалась вопросами пресса.

Ранее в СМИ владельца квартиры называли «влиятельным мужчиной по имени Андрей». А сегодня стало известно, что это экс-сенатор Совета Федерации от Самарской области, бывший генеральный спонсор женского ЦСКА, а ныне крупный бизнесмен Андрей Ищук, сообщает интернет-проект "База".

katenkapugovka Давай-те поиграем

Андрей Георгиевич уже несколько лет живет в Праге, туда он уехал, когда отошел от дел. Ищук был владельцем холдинга «ВБМ-групп», и когда долги предприятия достигли 10 млрд рублей, он продал компанию бизнесмену Сергею Мамедову. Это случилось в 2008 году, с тех об экс-сенаторе слышно было мало.

В городке Градец-Кралове, где и случилось ЧП, у бывшего члена Совета Федерации была квартира, где они с семьей останавливались, когда приезжали кататься на лыжах. Но на майские праздники Ищук приехал не с семьей, он пригласил туда Татьяну Атемасову. А она прихватила подругу Екатерину Бобкову. Изначально Татьяна должна была приехать к Ищуку одна, но в последний момент уговорила того принять в гости и ее приятельницу. Вдвоем будет веселее. О том, насколько высок был градус праздника, ясно по видео, которое было сделано за час до трагедии. На нем Бобкова исполняет танец с двумя бокалами вина, а потом выпивает спиртное залпом.

Напомним, в ночь на 8 октября 2018 года Екатерина Бобкова (ее называют визажистом звезд) отдыхала в ночном клубе «Эгоист» в одной компании с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Рано утром молодые люди решили поехать позавтракать. На парковке у клуба произошла ссора - футболисты напали с кулаками на водителя Виталия Соловчука. Бобкова, к слову, оказалась единственной, кто вроде как пытался защитить мужчину. Потом компания поехала завтракать в "Кофеманию". Там случилась ссора с чиновником Денисом Паком. Когда Александр Кокорин ударил стулом Пака, Бобкова носилась по залу, швыряя со столов посуду. Свидетели говорят, что при этом красавица выкрикивала: «Я тут императрица, я тут главная!»

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