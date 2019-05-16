2019-05-16T12:26:42+03:00
Общество

Золото Итаки будет российским

Стратегический актив России – Итакинское месторождение рудного золота – останется в руках отечественного бизнеса
Дмитрий КОПТЕВ
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Апелляционная инстанция Арбитражного суда г. Москвы постановила вернуть владельцу лицензии на Итакинское месторождение Виктору Литуеву весь актив и даже выплатить в его пользу неустойку. Разведанные запасы месторождения составляют 62 т, и таким образом, по закону «О недрах» оно является стратегическим. Месторождение едва не оказалось в руках бизнесмена Сергея Янчукова. Последний в 2017 году получил фактический контроль над месторождением: оно было передано ему авансом в оперативное управление.

Янчукову только и оставалось, что заплатить, чтобы закрыть сделку. Но платить он почему-то отказался. Владелец лицензии Виктор Литуев обратился в суд, но арбитражный суд первой инстанции в иске отказал. Справедливость восстановила только апелляционная инстанция. Надо сказать, что раньше Сергею Янчукову в подобных судебных разбирательствах странным образом везло.

В материале под названием «Украинские олигархи захватывают российское золото?» уже рассказывали об этой истории. И тогда статья заканчивалась вопросом: интересно, будет ли продолжаться такое везение и в споре за российское золото? Теперь совершенно точно можно ответить, что везенье закончилось, а решение суда вступило в законную силу и подлежит исполнению.

Под нашим контролем

Что это означает для России? Ну, прежде всего, конечно, здорово, что один из источников пополнения золотого запаса страны останется под контролем российского бизнеса. Наша страна неуклонно наращивает свои золотовалютные запасы, постоянно обновляя рекорды новейшей истории России. Сейчас объем этих запасов перекрывает не только внешний долг страны, но и то, что задолжали на мировом рынке наши частные компании. Об этом в обращении к Федеральному собранию не без гордости говорил Владимир Путин. Стремясь постепенно избавиться от ценных бумаг ФРС США, Россия может и должна рассчитывать на внутренний рынок, где она может покупать драгоценный металл за рубли. И ситуация, когда одним из стратегических месторождений владеет человек, который, возможно, не самостоятелен в своих бизнес решениях, никак не соответствует интересам национальной безопасности страны. Напомним, что родственники Сергея Янчукова – тесть Леонид Черновецкий и его шурин Степан Черновецкий, - возглавляют влиятельный и скандальный семейный фонд Chernovetskyi Investment Group. Кстати Степана, в статусе главы фонда, полиция Испании задерживала по подозрению в отмывании денег.

Правда, сам Сергей Янчуков давно получил российское гражданство и по формальным признакам является российским предпринимателем. Но ведь деньги зарабатывают не по признакам гражданства, а по источнику их поступления. Говорят, что главный источник финансирования Янчукова – именно упомянутый фонд. В такой ситуации было бы обидно, если бы один из важнейших золотых ресурсов России попал под контроль украинского олигархата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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