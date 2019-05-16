2019-05-16T14:47:43+03:00
Общество

Московский кредитный банк предлагает выгодный «Курс на лето»

Клиенты смогут оформить потребительский кредит по ставке от 10,5% годовых без поручительства и обеспечения
Ксения БОГДАНОВА
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В Московском кредитном банке (МКБ) с 16 мая стартует сезонная акция «Курс на лето»: новые клиенты смогут получить потребительский кредит наличными от 200 тысяч до 3 млн рублей по ставке от 10,5% годовых. Срок рассмотрения заявки по акции «Курс на лето» - от 1 часа, при этом от клиента не требуется поручительства и обеспечения.

По словам директора департамента розничных продуктов МКБ Алексея Охорзина, подобные сезонные акции уже хорошо себя зарекомендовали среди клиентов.

- В этом году мы уже проводили акционные программы по кредитам и увидели, что они пользуются большой популярностью. Мы рассчитываем, что новая сезонная акция с выгодной процентной ставкой поможет людям решить свои актуальные финансовые задачи, а нам – расширить клиентскую базу, - рассказал Алексей Охорзин.

Потребительский кредит можно получить на срок от 6 до 180 месяцев, а погасить его полностью или частично — в любую дату. Ежемесячные платежи удобно вносить через мобильное приложение и интернет-банк «МКБ Онлайн», сервис «МКБ-платежи» либо воспользовавшись одним из 6400 платежных терминалов банка.

Получив одобрение заявки на кредит, клиенты могут получить его в течение месяца. Как отмечают представители банка, акция «Курс на лето» распространяется только на новых клиентов — тех, у кого на дату подачи заявки нет действующих или закрытых потребительских кредитов, открытых или закрытых счетов и вкладов в МКБ. Воспользоваться предложением также не смогут индивидуальные предприниматели и собственники бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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