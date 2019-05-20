Публичные слушания по проектам реновации пятиэтажек в Москве в 2019 году: В каких районах пройдут, что увидят жители

Моя хрущевка попала в программу реновации. Слышал, что в некоторых районах, где будут сносить дома, уже начались публичные слушания по проектам реновации пятиэтажек в Москве в 2019 году. Но в нашей управе не смогли объяснить, будет ли у нас такое обсуждение и когда. В каких районах столицы пройдут ближайшие слушания по проектам реновации?

Дмитрий Круглов. Восточный округ.

В столице сейчас разрабатываются 89 проектов планировки кварталов реновации, чтобы провести публичные слушания по проектам реновации пятиэтажек в Москве в 2019 году. Как сообщили в Москомархитектуре, все они по мере готовности будут предоставлены в этом году жителям для обсуждения в разных районах Москвы. Больше всего проектов в Зюзине, Кузьминках, Северном Измайлове и Метрогородке. Первые слушания уже прошли в шести районах в трех округах. Это в Восточном округе - Ивановское и Метрогородок, в Северо-Западном - Митино и Северное Тушино, в Западном - Солнцево и Очаково-Матвеевское.

ЧТО ПОКАЖУТ

Для каждого района готовят 3D-визуализацию будущей планировки, а также по требованию жителей могут выставить и макет. На экспозиции жители узнают, как будет выглядеть их квартал, как обустроят дворы, где будут проходить улицы, сколько парковочных мест будет в районе, школ, детсадов, а также деревьев и зон отдыха.

Консультанты на экспозиции ответят на вопросы посетителей. Жители смогут подробно изучить проект, высказать свое мнение и оставить письменный отзыв. Затем на общем собрании горожане получат разъяснения архитекторов и проектировщиков. Потом авторы проектов будут дорабатывать их с учетом предложений участников реновации. После одобрения проекта жителями власти назовут конкретные сроки и этапы переселения, сноса и начала застройки.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

С 20 мая стартуют публичные слушания по проектам реновации пятиэтажек в Москве в 2019 году еще в пяти районах - Алтуфьевский, Бабушкинский, Люблино, Покровское-Стрешнево и Лосиноостровский. Два квартала в Бабушкинском районе планируют строить одновременно с реконструкцией дороги в Лосиноостровском.

Участники реновации в этих кварталах смогут увидеть проекты на экспозициях с 20 по 27 мая (см. адреса ниже). Кроме того, выставка работает и в едином информационном центре программы реновации в «Доме на Брестской» (ул. 2-я Брестская, д. 6, ст. м. «Маяковская»). Здесь до конца этого года ежедневно с 12.00 до 20.00 можно также смотреть проекты кварталов и оставлять свои замечания.

Собрания участников публичных слушаний пройдут во всех пяти районах в один день - 28 мая, в 19.00 (см. адреса). Замечания и пожелания будут приниматься еще в течение недели после собраний. Все они будут переданы архитекторам и проектировщикам.

Экспозиции открыты по таким адресам:

Северо-Восточный округ

Алтуфьевский район (микрорайоны 1-2, 3, 4-5)

Алтуфьевское ш., д. 56а (управа района, каб. 114)

Время работы - с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 15.00, выходной - 26 мая.

Собрание жителей - Путевой пр-д, д. 10А (школа № 305).

Бабушкинский район (кварталы 1, 14, 18)

ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 1 (управа района)

ул. Тайнинская, д. 16, корп. 2 (библиотека № 58)

Везде время работы - с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 15.00, выходной - 26 мая.

Собрание жителей - ул. Радужная, д. 7 (школа № 281).

Бабушкинский район (кварталы 10, 13)

ул. Осташковская, д. 7, корп. 6 (школа № 1095, корпус дополнительного образования)

ул. Тайнинская, д. 16, корп. 2 (библиотека № 58)

Везде время работы - с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 15.00, выходной - 26 мая.

Собрание жителей - ул. Менжинского, д. 30 (школа № 1095).

Лосиноостровский район

Желающие могут увидеть проекты на экспозициях в Бабушкинском районе, а также на сайте Московского фонда реновации.

Собрание жителей - ул. Изумрудная, д. 13, корп. 3 (многопрофильная школа № 1955).

Юго-Восточный округ

Люблино (кварталы 23, 29)

ул. Люблинская, д. 53 (холл 1-го этажа управы района)

Время работы – с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в субботу - с 10.00 до 14.00, выходной - 26 мая.

Собрание жителей - ул. Ставропольская, д. 20 (школа № 2121, 2-й этаж, актовый зал).

Северо-Западный округ

Покровское-Стрешнево (микрорайон 16)

ул. Вишневая, д. 7 (Московское хореографическое училище при театре танца «Гжель»)

Время работы – с понедельника по пятницу с 12.00 до 20.00, в субботу - с 10.00 до 15.00, выходной - 26 мая.

Собрание жителей - ул. Вишневая, д. 7.

НА ЗАМЕТКУ

По общим вопросам программы реновации можно звонить в Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы - (499) 401-01-01 с 9.00 до 18.00 в будни.

По вопросам получения жилья за доплату - в Московский фонд реновации:

- к сотруднику фонда в информационном центре по переселению вашего дома;

- по телефону - (495) 651-07-97;

- в офисе фонда (г. Москва, ул. Ильинка, д. 13). Прием жителей - с понедельника по четверг - с 8.30 до 17.30; в пятницу - с 8.30 до 16.15; в субботу и воскресенье - выходной.

Кроме того, будущие переселенцы могут обращаться за бесплатными консультациями в общественный штаб по контролю за программой реновации по телефону «горячей линии» - (495) 646-87-09, с 9.00 до 20.00 (с понедельника по пятницу, без перерыва). Или по электронной почте - renovation@shtab.opmoscow.ru.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

20 мая - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы;

21 мая - Департамент развития новых территорий Москва;

22 мая - Комитет государственного строительного надзора Москвы;

23 мая - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы;

24 мая - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Куда жаловаться, если во время дождя затопило тротуары?

Каждый раз в сильный ливень вода затапливает дорожки и тротуары около Красногвардейских прудов. В непогоду дорогу там переходить трудно, поскольку ливневка не справляется. Куда жаловаться в такой ситуации?

Вера Юрьевна, Звенигородское шоссе.

На этот вопрос в Комплексе городского хозяйства правительства Москвы отвечают так:

- Во время ливней на улицах города дежурят более 300 специальных бригад «Мосводостока». В них около тысячи сотрудников и более 270 единиц техники, в том числе специализированных машин для откачки воды на проезжей части и во дворах. Если из-за дождя затопило двор, дорогу или тротуары, можно сообщить об этом в круглосуточную центральную диспетчерскую службу «Мосводостока» и оставить заявку на вызов бригады по телефону - (495) 657-87-03. Помимо этого, жалобы принимают также по оперативным телефонам других городских служб:

- при подтоплениях во дворах и на дорогах - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) (499) 264-96-81;

- ликвидация подтоплений и других последствий непогоды в подземных переходах, на мостах, развязках и в тоннелях - ГБУ «Гормост» (495) 632-58-46;

- по вопросам, связанным с затруднением дорожного движения - Единый контакт-центр «Московский транспорт» (495) 539-54-54; 3210 («Билайн», «МТС», «Мегафон»);

- при обрыве проводов и других перебоях в электроснабжении - Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) 8 (800) 700-40-70;

- по вопросам обслуживания и содержания дорог - ГБУ «Автомобильные дороги» (495) 940-06-94.

Кроме того, о подтоплении двора можно сообщить на портале «Наш город» в разделе «Дворовые территории». Здесь в теме «Проезды и тротуары» нужно выбрать строку «Подтопление придомовой территории». К своей жалобе можно прикрепить фотографии затопленного водой места. По правилам ответ должны дать на портале в срок не более 8 рабочих дней, начиная с рабочего дня, следующего за днем публикации сообщения на сайте. За это же время городские службы обязаны навести порядок в указанном в жалобе дворе, жилом доме, на дороге, тротуаре или в другом месте. Если проблема не решена, тогда житель может на портале опровергнуть официальный ответ и отправить повторное обращение.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.