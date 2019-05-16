Военные оркестры в парках Москвы в 2019 году: Классика, джаз и рок-н-ролл

Каждый год Москва по традиции превращается в гигантскую концертную площадку Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он проходит в конце августа - начале сентября. Но первые музыкальные выступления участников фестиваля москвичи могут послушать уже сейчас. В городских парках ближайшие три месяца по выходным бесплатно будут играть военные духовые оркестры (см. расписание). Первый концерт - в эту субботу, 18 мая, в Александровском саду.

В этом году музыкальных площадок под открытым небом стало больше. В списке - 15 адресов. Среди них, к примеру, парк «Зарядье», «Сокольники», сад «Эрмитаж». Впервые оркестры будут играть в парках «Ходынское поле» и «Фили». Репертуар - на любой вкус, от классики до джаза и рок-н-ролла. При желании зрители могут покружиться в парке под звуки старинного вальса. Каждый концерт продлится около часа.

Публика увидит и услышит военные музыкальные коллективы, выступавшие 9 мая на параде на Красной площади. К примеру, это Центральный военный оркестр Министерства обороны России, чья запись гимна России признана эталонной. В программе также оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова, барабанщики и фанфаристы которого с 1940 года открывают все парады войск Московского гарнизона на Красной площади, в том числе ежегодные парады Победы.

НА ЗАМЕТКУ

В этих парках выступят музыканты

18 мая, 16.00

Александровский сад - военный образцовый оркестр почетного караула, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова, Центральный концертный образцовый оркестр Военно-Морского Флота России имени Римского-Корсакова

25 мая 15.00

Парк Победы на Поклонной горе - оркестр курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета

17.00

Парк «Ходынское поле» - военный оркестр

1 июня, 17.00

Перовский парк - военный оркестр Московского высшего общевойскового командного училища

8 июня, 17.00

Парк «Сокольники» - военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка

15 июня 15.00

Александровский сад - Президентский оркестр

17.00

Парк искусств «Музеон» - оркестр Военного университета

23 июня, 17.00

Измайловский парк - Центральный пограничный ансамбль

29 июня, 17.00

Сад «Эрмитаж» - военный оркестр

6 июля, 17.00

Сад имени Баумана - оркестр Общевойсковой академии Вооруженных Сил

13 июля, 17.00

Красная площадь - Президентский оркестр

20 июля, 17.00

Бабушкинский парк - оркестр Отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии России

27 июля, 17.00

Парк «Фили» - оркестр Отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии России

3 августа, 17.00

Парк «Зарядье» - оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка

10 августа, 17.00

Парк «Кузьминки» - Показательный оркестр МЧС России

17 августа, 16.00

Александровский сад - Центральный военный оркестр Министерства обороны России, Центральный оркестр Военно-морского флота России, Военный образцовый оркестр почетного караула.