Военные оркестры в парках Москвы в 2019 году: Классика, джаз и рок-н-ролл
Каждый год Москва по традиции превращается в гигантскую концертную площадку Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он проходит в конце августа - начале сентября. Но первые музыкальные выступления участников фестиваля москвичи могут послушать уже сейчас. В городских парках ближайшие три месяца по выходным бесплатно будут играть военные духовые оркестры (см. расписание). Первый концерт - в эту субботу, 18 мая, в Александровском саду.
В этом году музыкальных площадок под открытым небом стало больше. В списке - 15 адресов. Среди них, к примеру, парк «Зарядье», «Сокольники», сад «Эрмитаж». Впервые оркестры будут играть в парках «Ходынское поле» и «Фили». Репертуар - на любой вкус, от классики до джаза и рок-н-ролла. При желании зрители могут покружиться в парке под звуки старинного вальса. Каждый концерт продлится около часа.
Публика увидит и услышит военные музыкальные коллективы, выступавшие 9 мая на параде на Красной площади. К примеру, это Центральный военный оркестр Министерства обороны России, чья запись гимна России признана эталонной. В программе также оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова, барабанщики и фанфаристы которого с 1940 года открывают все парады войск Московского гарнизона на Красной площади, в том числе ежегодные парады Победы.
НА ЗАМЕТКУ
В этих парках выступят музыканты
18 мая, 16.00
Александровский сад - военный образцовый оркестр почетного караула, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова, Центральный концертный образцовый оркестр Военно-Морского Флота России имени Римского-Корсакова
25 мая 15.00
Парк Победы на Поклонной горе - оркестр курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета
17.00
Парк «Ходынское поле» - военный оркестр
1 июня, 17.00
Перовский парк - военный оркестр Московского высшего общевойскового командного училища
8 июня, 17.00
Парк «Сокольники» - военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка
15 июня 15.00
Александровский сад - Президентский оркестр
17.00
Парк искусств «Музеон» - оркестр Военного университета
23 июня, 17.00
Измайловский парк - Центральный пограничный ансамбль
29 июня, 17.00
Сад «Эрмитаж» - военный оркестр
6 июля, 17.00
Сад имени Баумана - оркестр Общевойсковой академии Вооруженных Сил
13 июля, 17.00
Красная площадь - Президентский оркестр
20 июля, 17.00
Бабушкинский парк - оркестр Отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии России
27 июля, 17.00
Парк «Фили» - оркестр Отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии России
3 августа, 17.00
Парк «Зарядье» - оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка
10 августа, 17.00
Парк «Кузьминки» - Показательный оркестр МЧС России
17 августа, 16.00
Александровский сад - Центральный военный оркестр Министерства обороны России, Центральный оркестр Военно-морского флота России, Военный образцовый оркестр почетного караула.
ИСТОЧНИК KP.RU