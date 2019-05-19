2019-05-19T14:27:33+03:00
Происшествия

Участник Московского полумарафона умер после забега

Мужчина пробежал 10 км, после чего схватился за сердце
Павел КЛОКОВ
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Один из участников полумарафона умер после забега.Один из участников полумарафона умер после забега.Фото: ТАСС
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На центральных улицах столицы прошел масштабный забег в рамках крупнейшего полумарафона России. Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км и 5 км (маршрут п роходил по Лужнецкой набережной, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Раушской и Космодамианской ) . Фамилии победителей уже опубликованы на сайте организаторов.

Как стало известно «КП», один из участников забега (51 год) не справился с нагрузкой и уже после финиша потерял сознание.

- Он пробежал дистанцию 10 км и получил медаль, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Московского полумарафона. - После забега вышел с территории «Лужников» и почувствовал себя плохо. Медицинская служба оказала ему необходимую помощь, но спасти человека не удалось. Врачи констатировали факт смерти.

По словам организаторов, медицинская справка является обязательным условием для допуска к забегу. На самом мероприятии работали 17 бригад скорой медицинской помощи и 5 мобильных бригад. На территории стартово-финишного городка располагались два шатра-госпиталя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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