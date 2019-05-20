Анна Макарова представит столицу на Всероссийском конкурсе учителей

Профессиональный конкурс «Педагог года Москвы» проводился в 29-й раз. Мастерство участников оценивалось в пяти номинациях: «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог года» и «Педагог дополнительного образования». За звание «Учитель года Москвы» боролись больше 12 тысяч человек. Чтобы стать участником, они должны были выполнить задания метапредметной олимпиады. Сам конкурс проходил в несколько этапов.

Первый состоял из трех испытаний. Два из них традиционные: подготовка публицистической статьи (в этом году предложена тема «Идея школы, которая учит придумывать идеи») и решение практической ситуационной задачи. А нововведением конкурса в этом году стал монолог: каждый конкурсант должен был за 3 минуты рассказать о передовом научном исследовании, которое легло в основу его практики и привело к новым образовательным результатам школьников.

По итогам этого этапа жюри отобрало 29 финалистов, которые на пресс-конференции ответили на вопросы журналистов, создали 6 коллективных проектов для школьников и провели индивидуальные междисциплинарные мастер-классы.

- Жюри не всегда имело единогласное решение, но всегда находило правильный вектор его поиска. В первую очередь оно обращало внимание на педагогическое мастерство конкурсантов, а также на то, насколько они понимают, как развивается российская система образования, - рассказал заместитель председателя Большого жюри номинации «Учитель года» в 2019 году Сергей Горбун.

Лучшими среди финалистов жюри признало учителя математики школы № 1535 Владислава Саморукова, учителя начальных классов школы № 2033 Анну Макарову, учителя начальных классов школы № 518 Мадину Соколову, учителя информатики школы № 587 Александра Серинова, учителя английского языка школы № 1415 Алену Барынину, учителя физики школы № 626 Светлану Егорову и учителя немецкого языка школы № 1748 Наталью Корешкову. Им предстояло еще два задания. Одно из них - «Разговор со школьниками». Лауреаты должны были в незнакомой школе выйти к незнакомым детям, предложить тему разговора, заинтересовать и пообщаться. А на «Разговоре с министром» они обсудили вопросы образования с руководителем столичного Департамента образования и науки Исааком Калиной.

По результатам всех испытаний Большое жюри объявило Анну Макарову победителем этого года.

- Мои коллеги по школе переживали вместе со мной, помогали, видели, каких результатов можно добиться. Думаю, я их вдохновила: многие сказали, что в следующем году примут участие в конкурсе, - рассказала Анна Макарова.

Именно она будет представлять Москву на всероссийском конкурсе «Учитель года», который пройдет в сентябре в Грозном. Конкурсантам предстоит создать сайт учителя, написать эссе, провести урок, внеурочное мероприятие и мастер-класс, представить опыт своей работы, создать образовательный проект.

А финальным испытанием для пяти лауреатов станет публичная лекция в присутствии министра просвещения и ответы на его вопросы. «Учитель года России» будет объявлен 4 октября в Государственном Кремлевском дворце. По словам Анны Макаровой, чтобы достичь результата, учитель, как и спортсмен, должен постоянно оттачивать свое мастерство.

СКАЗАНО

«С момента проведения всероссийского конкурса столичные учителя пять раз становились абсолютными победителями. И практически каждый год наши педагоги становятся лауреатами или победителями конкурса, входят в пятерку лучших учителей страны», - сообщил заместитель Городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы Андрей Лукутин.