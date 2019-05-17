Дорожные перекрытия 18-19 мая в Москве: состоится забег, велофестиваль и футбол

Сразу три масштабных мероприятия пройдут в столице 18-19 мая – Московский полумарафон (бег), Московский велофестиваль и игра «ЦСКА»-«Ахмат» на стадионе «ВЭБ Арена». В связи с этим в городе придется перекрыть часть автомобильных дорог, чтобы предоставить их спортсменам и болельщикам. Об этом сообщили в Информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Перекрытия в связи с проведением футбола 18 мая с 14.30 до 19.30:

- проезд Березовой Рощи (от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда);

- 3-я Песчаная улица (от 2-й Песчаной улицы до дома №23 корпус 5 по Новопесчаной улице).

Перекрытия в связи с проведением Московского велофестиваля 19 мая:

- на проспекте Академика Сахарова от Бульварного до Садового кольца 19 мая с 0.01 до 16.30 (полное перекрытие), этот же участок временно закроют (на одной крайней правой полосе в каждом направлении) 18 мая с 12.00 до 23.59, 19 мая с 16.30 до 20.00;

- проспект Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Каланчевская и Маши Порываевой 19 мая с 0.01 до 18.00 (полное перекрытие), этот же участок временно закроют (на одной крайней правой полосе в каждом направлении) 18 мая с 12.00 до 23.59, 19 мая с 18.00 до 20.00;

- Садовое кольцо – 19 мая с 6.00 (полное перекрытие с открытием движения по мере прохождения колонны);

- Каланчевская улица от Садового кольца до улицы Маши Порываевой – 19 мая с 13.00 (полное перекрытие с открытием движения по мере прохождения колонны).

Перекрытия в связи с проведением Московского полумарафона 19 мая:

- с 7.00 до 13.30 – улица Лужники,

- с 7.30 до 12.00 – улица Хамовнический Вал,

- с 7.30 до 12.10 - на Новодевичьей набережной,

- с 8.00 до 12.10 - на Пречистенской набережной,

- с 8.00 до 13.30 – на Лужнецкой набережной,

- с 8.00 до 10.40 – на Саввинской набережной,

- с 8.00 до 12.00 - на улице Московорецкая и Большом Москворецком мосту,

- с 8.00 до 11.40 – на улице Балчуг,

- с 8.10 до 10.20 - на Ростовской набережной,

- с 8.10 до 12.10 - на Кремлевской набережной,

- с 8.20 до 11.50 - на Раушской набережной,

- с 8.20 до 11.30 - на Космодамианской и Шлюзовой набережных,

- с 8.20 до 12.15 - на Софийской набережной и в Фалеевском переулке,

- с 8.20 до 12.30 - на улице Болотная и площади, на Васильевском спуске.