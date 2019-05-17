«ЕвроХим» построит в Казахстане инновационный завод по производству минеральных удобрений

Компания «ЕвроХим» стала одним из участников Третьего ежегодного Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям KGIR 2019. Международный форум прошел 17 мая в городе Нур-Султан. Мероприятие, работу которого возглавляет премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, традиционно становится площадкой для общения руководителей компаний и организаций, изучающих возможности ведения бизнеса в республике.

Генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев присоединился к работе круглого стола по приглашению министра иностранных дел Казахстана Бейбута Атамкулова. Руководитель крупнейшей в России минерально-химической компании рассказал его участникам о новых проектах «ЕвроХима» в Казахстане, которые будут реализованы в ближайшее время.

В ходе обсуждения международной экономической политики республики Игорь Нечаев представил инвестиционный проект по освоению фосфоритового бассейна Каратау в Жамбылской области Казахстана. «ЕвроХим» построит здесь новый завод по выпуску минеральных удобрений. По словам Игоря Нечаева, компания развивает уже запущенные в эксплуатацию производственные мощности и готовится к строительству уникального инновационного производства, которое будет создано с применением лучших доступных технологий в химической отрасли. Строительство завода начнется уже в этом году.

- Реализация проекта в Казахстане идёт в соответствии с планами компании и в тесном сотрудничестве с Правительством Республики Казахстан и профильными министерствами, со стороны которых мы видим поддержку и открытость. Мы это очень ценим, - отметил глава «ЕвроХима». - 8 марта на межправительственной встрече уже достигнута договорённость о всесторонней поддержке нового этапа нашего проекта, а в начале лета планируется подписание ряда важных соглашений по поддержке строительства в Жамбылской области химического завода мощностью 1 млн тонн удобрений.

АО «МХК «ЕвроХим» является одним из ведущих мировых производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений. Среди крупных инвестиционных проектов, которые компания завершает в настоящее время, - производство калия на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Волгоградская область), а также выпуск аммиак на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад» в Ленинградской области. Владелец компании «ЕвроХим» - предприниматель Андрей Мельниченко — является крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики. По данным аналитиков журнала «Эксперт», за последние 10 лет Мельниченко инвестировал в отечественную промышленность свыше 600 миллиардов рублей.