В рамках фестиваля «Николин день» в водоемы пустили 3300 корабликов

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги прошедшего в столице первого фестиваля искусств «Николин день». Николай Чудотворец — покровитель мореплавателей и путешественников. Фестиваль был посвящен морской тематике. На флешмобах в Парке Горького и музее-усадьбе «Коломенское» москвичи запустили в водоемы 3300 различных корабликов. Отправляя их в плавание, участники делились пожеланиями, планами и мечтами, которые они надеются осуществить.

«Новый городской фестиваль искусств #Николиндень посетили больше 735 тысяч человек, - пояснил у себя на странице в соцсети «В Контакте» Сергей Собянин. - Перед гостями выступили популярные уличные театры мира и музыканты - Мгзавреби, Эмир Кустурица. На Манежной площади работала «Почта Святого Николая», пожеланиями и поздравлениями обменялись 9000 человек... Прошло больше 150 мастер-классов и 210 показательных выступлений на памп-треке».

Напомним, фестиваль «Николин день» проходил с 17 по 19 мая практически по всему центру Москвы - на площади Революции, Манежной, Тверском бульваре, в Климентовском переулке, а также в парке «Коломенское».

Праздник предполагал в том числе и активный отдых. Между Манежной и площадью Революции работал скейт-парк и памп-трек, где прошло 210 выступлений спортсменов-профессионалов. На Тверском бульваре впервые установили 30-метровый бассейн для сапсерфинга. Кроме того, на бульваре гости могли позаниматься на гребных тренажерах, поймать баланс на специальном диске-лабиринте, сыграть в настольный футбол и петанк, поучаствовать в подвижных играх и театрализованных шествиях. Юных гостей порадовали карусели. Покататься на них бесплатно смогли 32 тысячи гостей праздника.