Волонтеры Московского НПЗ стали участниками турнира «Чистые игры» в Капотне

В Москве прошли «Чистые игры» - всероссийская экологическая акция по раздельному сбору и сортировке мусора. Весенний турнир чистоты объединил более 60 городов России. В Москве одной из площадок экологического состязания стал район Капотня: участники турнира соревновались в уборке мусора на берегу Москвы-реки. Акция собрала более 100 человек — команды волонтеров Московского нефтеперерабатывающего завода, студентов РГУ нефти и газа им. Губкина, колледжа связи и жителей Капотни.

Задачей соревнующихся было собрать как можно больше мусора, вынесенного на берег рекой или оставленного горожанами после пикников. Участники акции блестяще справились с заданием — берег Москвы-реки был почти полностью очищен от отходов.

- Район Капотня не случайно выбран для проведения «Чистых игр» этой весной в Москве, сегодня здесь проходит самое масштабное в городе благоустройство, - рассказал координатор эколого-волонтерского проекта «МосЭко» Михаил Антонов. - Набережная Москвы-реки, протяженностью больше 2-х километров, скоро станет одной из лучших прогулочных зон мегаполиса. Поэтому сейчас особенно важно показать, что мусор, который остается после отдыхающих, должен быть собран и утилизирован. Те, кто к этому неравнодушен, вызывают только уважение.

Московский нефтеперерабатывающий завод принимает активное участие в благоустройстве района Капотня в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Волонтеры предприятия вместе с экологами и жителями района каждый год высаживают десятки деревьев и участвуют в субботниках, убирая и благоустраивая любимые места отдыха горожан — в яблоневом саду, на аллее Славы, возле заводского пруда.

- Капотня — первый район, где проходит комплексное благоустройство в таком масштабе, - отметила во время церемонии награждения депутат Московской городской думы Инна Святенко. - Большое достижение, что этот проект — совместная дружная работа города, жителей, волонтеров Московского НПЗ, который здесь находится. Совсем скоро тут появятся комфортные тротуары, еще больше прогулочных зон, спортивных и детских площадок. А такие экологические волонтерские проекты, как сегодня, показывают, что все это попадет в надежные и заботливые руки.

Экологическая акция объединила более 60 городов России

Благодаря акции «Чистые игры» на берегах Москвы-реки в столичных районах Капотня и Братеево было собрано несколько десятков тонн мусора. По мнению участников экологического квеста, это большое и нужное начинание необходимо продолжать и распространять по всей России.

- Соревнования «Чистые игры» находят все больше сторонников по всей стране. Московский НПЗ — постоянный, активный участник экологических проектов с каждым годом уделяет все больше внимания «зеленым» темам, объединяя своих сотрудников, студентов профильных вузов и жителей, - подчеркнул заместитель генерального директора Московского НПЗ по общим вопросам Денис Зыков.