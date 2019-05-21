2019-05-21T00:09:40+03:00
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Финал "Игры престолов" на стадионе в Москве: "Не ради этого мы восемь сезонов смотрели"

Как оценили последнюю серию и почему шутка про бордели не зашла [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Билеты на стадион "РЖД Арена" раскупили моментальноБилеты на стадион "РЖД Арена" раскупили моментальноФото: Алиса ТИТКО
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Посмотреть финальную серию "Игры престолов" дома на планшете, поедая любимые бутерброды, это одно. А вот достать билеты на стадион "РЖД Арена" и смотреть развязку на 20-метровом экране - другое. Попасть 20 мая на стадион смогли не все. Только 12 000 фанатов сериала. Билеты от 300 до 10 000 рублей раскупили мгновенно.

- Лорды и миледи, финал скоро. Готовьтесь взять щит и дать боевой клич, - звучало до старта показа финальной серии.

- Дааа, - звучало в ответ с трибун.

Возле стадиона ходили Дейенерис, Арья, Серсея. Почти настоящие. Фотографии с ними теперь есть у многих.

- Я еще не смотрел финальную серию. Специально. И не спрашивайте ни о чем, - говорил москвич Андрей.

Возле стадиона ходили Дейенерис, Арья, Серсея Фото: Алиса ТИТКО

Возле стадиона ходили Дейенерис, Арья, СерсеяФото: Алиса ТИТКО

- Уже читал, что закончится все плохо. А как должно было? Реинкарнация героев, трон должен был занять дракон? - говорила москвичка Марина.

Почти все говорили одно и тоже. Что жалко расставаться с сериалом. Что привыкли к актерам, как друзьям, как однокурсникам. Хочется еще. Да, куда же еще? И так 8 сезонов, 10 лет съемок. В кадре даже стали забывать пластмассовые бутылки, у Джейме "отросла" рука.

Первый час на стадионе обсуждали не то, кто же займет Железный трон, а когда начнут показывать серию. Целый час шли рекламы. Обидно, конечно, купить билет и смотреть рекламу.

После сожженного города, казалось бы продолжения не может быть. Дейенерис вышла к войнам и озвучила, что взятие семи королевств - мало. Нужно продолжать войну. Железный трон Дейенерис почти заняла, успела пощупать, вспомнить детские рассказы, что он состоит из тысячи мечей.

- Я знаю, что есть добро, - говорила Дейенерис.

Зрители фотографировались с персонажами Фото: Алиса ТИТКО

Зрители фотографировались с персонажамиФото: Алиса ТИТКО

- Ты - моя Королева, - сказал Джон Сноу, вонзая в нее нож.

Дракон тоже сделал свое дело - сжег Железный трон и улетел. Аплодисменты на трибунах стадиона. Девчонки начали спорить любил ли Джон искренне Дейенерис.

- Что объединит народ: армия, золото, гербы, истории? Нет ничего лучше хорошей истории, - говорил Тирион. - Например, история Брандона Старка.

И дальше вы знаете. "Я не хочу быть Королем, давайте вы". Прощание с Джоном Сноуном. А вот эти смешные диалоги Тириона о том, что "лучшие бордели сгорели".

- Ну, не ради этого мы восемь сезонов смотрели, - говорили на трибунах.

Петицию с требованием переснять финал уже подписали почти миллион человек. Ну, это несерьезно. Результат "Голос. Дети" аннулировали, чуть не забрали победу в конкурсе "Евровидение-2019" у Дункана Лоуренса, песню которого заподозрили в несвежести (якобы написана и озвучена в 2017 году). Может хотя бы в "Игре престолов" уже поставить точку?

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Финал "Игры престолов" на стадионе "РЖД Арена" в Москве.Алиса ТИТКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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