2019-05-21T14:26:54+03:00
Происшествия

Покалечившуюся от воздушного шара в Турции туристку перевезли в Москву

Родственники так и не дождались бесплатной транспортировки и оплатили коммерческий борт МЧС
Анастасия ВАРДАНЯН
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Татьяне Гольден сделали в Турции несколько операций.Татьяне Гольден сделали в Турции несколько операций.
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Вечером в понедельник, 20 мая, в Москву из Турции была доставлена 62-летняя риелтор Татьяна Гольден. Почти два месяца назад во время туристической поездки платок женщины затянуло в огромный вентилятор воздушного шара. Беднягу подбросило вверх, после чего она упала на камни и получила тяжелые травмы головы. На чужбине москвичке сделали несколько операций. Но после того как страховка исчерпала себя, родственники приняли решение о возвращении домой. Борт МЧС приземлился в аэропорту Домодедово. Москвичку в сопровождении медиков сразу доставили в НИИ Склифосовского.

Транспортировка обошлось семье в крупную сумму. Бесплатного борта МЧС добиться так и не получилось.

- Это был коммерческий рейс МЧС. Перелет обошелся в 20 тысяч евро. Это примерно полтора миллиона рублей. Сыновья Татьяны и муж взяли эти деньги в долг. Сейчас семья находится в очень непростой ситуации, - рассказала "КП" подруга женщины Татьяна Чурсина. - Но другого выбора просто не было. Оставить ее в Турции они не могли. Перелет Таня перенесла хорошо. Сейчас она находится в реанимации. К сожалению, в отличие от Турции, в палату интенсивной терапии у нас родственников не пускают. А ведь Татьяна, хотя и частично парализована, но все слышит и понимает.

Друзья пострадавшей москвички в соцсетях собирают деньги на ее лечение. Помимо оплаты перелета родственникам Татьяны предстоит погасить долг перед турецкой клиникой. Расходы на лечение женщины значительно превысили страховой лимит в 30 тысяч евро.

Напомним, в беду москвичка попала перед полетом на воздушном шаре. 24 марта вместе с группой туристов женщина отправилась на взлетную площадку. Татьяна решила записать видео и слишком близко подошла к вентилятору. Предупреждающего об опасности ограждения на месте ЧП не было. Однако уголовное дело по статье "Нарушение техники безопасности" так и не возбудили. (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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