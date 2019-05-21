Загорать в купальнике и устроить пикник в парках Москвы

В столице дождались солнечных дней. Хочется не только носить шлепки, но и отдыхать прямо на траве. Достать плед, покушать на свежем воздухе. Если выезжать за город нет времени, то устроить пикник можно в городских парках.

Пикник на траве и слушать пение птиц

В «Зарядье» на лугу напротив Большого амфитеатра можно отдыхать и устраивать пикники. На травке можно расстелить плед, взять бутерброды, фрукты из дома или на фудмаркете на вынос. Послушать пение птиц и позагорать можно возле прудов, но купаться в них запрещено. Для детей есть качели.

- Курить и распивать алкоголь в парке нельзя, - сообщают в «Зарядье». - Мы с симпатией относимся ко всему живому, и собакам в том числе. Но в парке их выгул запрещен.

Где: Варварка, 6. Ближайшая станция метро «Китай-город».

Отдых на шезлонгах и футбол

На ВДНХ очень бережно относятся к газонам и историческим цветникам, поэтому администрация Выставки просит устраивать пикники в специально оборудованных местах в парке «Останкино».

- Купаться в водоемах, которые располагаются на территории ВДНХ, запрещено, но комфортно позагорать можно на шезлонгах в Ландшафтном парке, - рассказали на ВДНХ.

Для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол можно арендовать спортивные площадки, которые находятся рядом с Мичуринским садом. Бесплатно поиграть в футбол можно на стадионе в парке «Останкино».

Где: Проспект Мира, 119. Ближайшая станция метро «ВДНХ».

На ВДНХ очень бережно относятся к газонам и историческим цветникам, поэтому администрация Выставки просит устраивать пикники в специально оборудованных местахФото: Михаил ФРОЛОВ

Загорать в купальнике, но не купаться в прудах

Устраивать пикники в Парке Горького разрешают. Сюда приходят компаниями и семьями.

- Плед можно расстелить на любой понравившейся лужайке. Есть несколько правил, которые мы просим соблюдать: не разводить огонь, не распивать спиртные напитки, не курить и не мусорить, - рассказали в пресс-службе Парка Горького.

Можно играть в волейбол или просто лежать весь день с книгой. Есть еще одно место для отдыха — ресторан «Оливковый пляж» с обустроенной лежаками деревянной террасой. Вообще загорать в купальниках можно на всей территории Парка Горького, особенно любима москвичами набережная в районе Воробьевых гор. А если солнышко перегреет и захочется окунуться в Москва-реку или пруды парка? И не думайте. Купание запрещено.

Где: Крымский Вал, 9. Ближайшая станция метро «Октябрьская».

Пинг-понг и шезлонги возле Золотого пруда

Взять свой плед, корзинку с едой и провести хоть весь день можно в парке «Сокольники». Отлично подойдет кинополяна. В такой комфортной обстановке удастся даже выспаться.

- Разводить костры, жарить шашлыки и распивать алкоголь запрещено, - уточнили в парке «Сокольники».

А вот загорать в купальнике лучше возле прудов. Например, очень красиво на территории Золотого пруда (расположен между 1-м и 2-м Лучевыми просеками, за Митьковским проездом). Там же уже открыты пункты проката спортивного инвентаря, шезлонгов и столов для игры в пинг-понг.

Где: улица Сокольнический Вал, 1, стр. 1. Ближайшая станция метро «Сокольники».

Где еще отдохнуть:

- Воробьевы горы — пикник и загар возле Москвы-реки с видом на «Лужники» и проплывающие теплоходы;

- парк «Фили» — устроить пикник и приобрести легкий московский загар возле набережной Москвы-реки;

- Измайловский парк — пикник и прогулка на лодке на Круглом пруду (в северной части парка);

- Царицыно - пикниковых точек нет, но можно прихватить корзинку с едой и устроить обед прямо на берегу пруда, любуясь белыми лебедями и подкармливая хлебом уток;

- Патриаршие пруды — погреться на солнышке возле пруда и съесть круассаны;

- Чистые пруды — устроить обед возле воды;

- Коломенское — в музее-заповеднике пикниковых зон нет, поэтому можно расчитывать только на готовый обед (взять из дома бутерброды, фрукты и сыр);

- Серебряный бор - на территории находятся 25 бесплатных точек. Одно из любимых мест — на берегу озера с мангалом;

- парк Екатерининский - прихватить из дома корзинку с готовой едой и плед, а также покататься на арендованной лодке;

- Битцевский лес - на территории можно встретить редкие растения, посмотреть на живых фазанов и организовать в такой атмосфере пикник, даже воспользоваться 9 бесплатными мангалами.

Не нарушайте!

Штрафы и административные наказани по федеральным и московским законам:

- от 3000 до 4000 рублей за разведение костров, использование мангалов и прочие игры с огнем;

- от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток за нарушение общественного порядка, оскорбления посетителей и работников парка, порчу чужого имущества и прочие безобразия;

- от 500 до 1500 рублей за употребление алкоголя и курение;

- от 2000 до 3000 рублей за курение на детских площадках;

- от 4000 до 5000 рублей за въезд и парковку транспортных средств;

- от 2000 до 2500 рублей за купание в водоемах;

- от 4000 до 5000 рублей или административный арест до 15 суток за употребление наркотических веществ;

- от 1000 до 2500 рублей или арест на срок до 15 суток за неповиновение представителям власти.