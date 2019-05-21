В московском метро застрял поезд: три станции закрыли на вход
В столичном метро 21 мая временно остановилось движение на Большой кольцевой линии. Около 19.00 сообщили об увеличении интервалов движения поездов по техническим причинам. Поезда не ходили по Солнцевской и Большой кольцевой линиях от "Раменок" до "Хорошевской".
Позже пассажиры стали сообщать, что они стали "заложниками" остановившегося поезда.
- Когда людей эвакуируют из застрявшего поезда? Некоторым уже плохо стало. Поезд стоит в тоннеле уже полтора часа без света и вентиляции, - написал в соцсетях Артем Шипилов.
Прекратилось движение и от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская". На линию выехал вспомогательный состав, который отбуксирует остановившийся поезд.
Позже появилась информация о задымлении, но в метро эти данные сразу же опровергли.
Позже пассажиры стали сообщать, что они стали "заложниками" остановившегося поездаФото: twitter.com
- Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Неисправный поезд уже буксируется в депо. Скоро начнется движение следующих за ним поездов, - сообщили в Московском метро.
Однако позже появились сообщения, что для входа пассажиров закрыли сразу три станции Большой кольцевой линии, а именно "Савеловскую", "Петровский парк" и "Шелепиху".
- Сейчас в тоннеле три поезда. Мы работаем над сцепом этих составов. Угрозы безопасности нет. Приносим извинения. Стараемся работать быстрее, - сообщили в Московском метро.
В московском метро застрял поезд: три станции закрыли на вход.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Пассажиров, застрявших в поезде московского метро на БКЛ, пересадили в исправный состав
Совсем скоро людей доставят на ближайшую станцию, откуда они смогут уехать домой (подробности).
КСТАТИ
"Мосгортранс" напомнил об автобусных маршрутах:
- автобусы до метро «Минская»:
№ 103, 130, 187, 260, 464, 470, 908 от «Университета»
№ 130, 908 от «Филёвского парка»
№ 58, 103, 464 от «Славянского бульвара»;
- автобусы до «Ломоносовского проспекта»:
№ т7, т17, т34, т34к, 902 от «Киевской»
№ 103, 130, 187, 260, 464, 470, 487, 908 от «Университета»
№ 130, 908 от «Филёвского парка»
№ 58, 103, 464 от «Славянского бульвара»;
- автобусы до метро «Раменки»:
№ т17, 394, 902 от «Киевской»
№ 806 от МЦК Лужники
№ 661, 715 от «Проспекта Вернадского»
№ 447, 572, 661, 845 от «Университета»;
- автобус № 818 от «Динамо» через «ЦСКА», «Полежаевскую» и МЦК Хорошёво;
- автобус № 902 от метро «Киевская» через «Ломонососовский проспект», «Раменки», «Мичуринский проспект», «Озёрную», «Говорово», «Боровское шоссе» и «Новопеределкино»;
- автобус № т17 от «Киевской» через «Ломоносовский проспект», «Раменки», «Мичуринский проспект» до «Озёрной».
ИСТОЧНИК KP.RU