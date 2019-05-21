В столичном метро 21 мая временно остановилось движение на Большой кольцевой линии. Около 19.00 сообщили об увеличении интервалов движения поездов по техническим причинам. Поезда не ходили по Солнцевской и Большой кольцевой линиях от "Раменок" до "Хорошевской".

Позже пассажиры стали сообщать, что они стали "заложниками" остановившегося поезда.

- Когда людей эвакуируют из застрявшего поезда? Некоторым уже плохо стало. Поезд стоит в тоннеле уже полтора часа без света и вентиляции, - написал в соцсетях Артем Шипилов.

Прекратилось движение и от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская". На линию выехал вспомогательный состав, который отбуксирует остановившийся поезд.

Позже появилась информация о задымлении, но в метро эти данные сразу же опровергли.

Позже пассажиры стали сообщать, что они стали "заложниками" остановившегося поездаФото: twitter.com

- Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Неисправный поезд уже буксируется в депо. Скоро начнется движение следующих за ним поездов, - сообщили в Московском метро.

Однако позже появились сообщения, что для входа пассажиров закрыли сразу три станции Большой кольцевой линии, а именно "Савеловскую", "Петровский парк" и "Шелепиху".

- Сейчас в тоннеле три поезда. Мы работаем над сцепом этих составов. Угрозы безопасности нет. Приносим извинения. Стараемся работать быстрее, - сообщили в Московском метро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/710219" frameborder="0"></iframe> В московском метро застрял поезд: три станции закрыли на вход.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пассажиров, застрявших в поезде московского метро на БКЛ, пересадили в исправный состав

Совсем скоро людей доставят на ближайшую станцию, откуда они смогут уехать домой (подробности).

КСТАТИ

"Мосгортранс" напомнил об автобусных маршрутах:

- автобусы до метро «Минская»:

№ 103, 130, 187, 260, 464, 470, 908 от «Университета»

№ 130, 908 от «Филёвского парка»

№ 58, 103, 464 от «Славянского бульвара»;

- автобусы до «Ломоносовского проспекта»:

№ т7, т17, т34, т34к, 902 от «Киевской»

№ 103, 130, 187, 260, 464, 470, 487, 908 от «Университета»

№ 130, 908 от «Филёвского парка»

№ 58, 103, 464 от «Славянского бульвара»;

- автобусы до метро «Раменки»:

№ т17, 394, 902 от «Киевской»

№ 806 от МЦК Лужники

№ 661, 715 от «Проспекта Вернадского»

№ 447, 572, 661, 845 от «Университета»;

- автобус № 818 от «Динамо» через «ЦСКА», «Полежаевскую» и МЦК Хорошёво;

- автобус № 902 от метро «Киевская» через «Ломонососовский проспект», «Раменки», «Мичуринский проспект», «Озёрную», «Говорово», «Боровское шоссе» и «Новопеределкино»;

- автобус № т17 от «Киевской» через «Ломоносовский проспект», «Раменки», «Мичуринский проспект» до «Озёрной».