Пассажиров, застрявших в поезде московского метро на БКЛ, пересадили в исправный состав

В столичном метро 21 мая застрял поезд с пассажирами. Произошло это на Большой кольцевой линии около 19.00.

- Пассажиры одного поезда уже вышли на станцию, - сообщили последнюю информацию в Московском метро.

Людей из поезда пришлось переводить в подъехавший исправный состав, который доставил их на ближайшую станцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/710226" frameborder="0"></iframe> Пассажиров эвакуировали из остановившегося состава в метро.

Тем временем стала известна причина, из-за чего остановился поезд.

- Основная причина - потеря напряжения в контактной рельсе. Ремонтные службы метро уже работают над устранением. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - сообщили в Московском метро.

Пассажирам Большой кольцевой линии советуют временно пользоваться наземным транспортом.

Ранее поезда перестали ходить по Солнцевской и Большой кольцевой линиях от "Раменок" до "Хорошевской". В остановившемся поезде были пассажиры. Несколько часов им пришлось провести в тоннеле. Выйти не разрешали по технике безопасности. Пассажирам показалось, что было задымление, однако этого не было.

В столичном метро 21 мая застрял поезд с пассажирамиФото: материалы пресс-служб

На линию пришлось отправить вспомогательный состав, который отбуксирует остановившийся поезд.

- Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Неисправный поезд уже буксируется в депо. Скоро начнется движение следующих за ним поездов, - сообщили в Московском метро.

Временно для входа пассажиров закрыли сразу три станции Большой кольцевой линии, а именно "Савеловскую", "Петровский парк" и "Шелепиху".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/710219" frameborder="0"></iframe> В московском метро застрял поезд: три станции закрыли на вход.

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В московском метро застрял поезд: три станции закрыли на вход

В столичном метро 21 мая временно остановилось движение на Большой кольцевой линии. Около 19.00 сообщили об увеличении интервалов движения поездов по техническим причинам. Поезда не ходили по Солнцевской и Большой кольцевой линиях от "Раменок" до "Хорошевской" (подробности).