Пассажиров, застрявших в поезде московского метро на БКЛ, пересадили в исправный состав
В столичном метро 21 мая застрял поезд с пассажирами. Произошло это на Большой кольцевой линии около 19.00.
- Пассажиры одного поезда уже вышли на станцию, - сообщили последнюю информацию в Московском метро.
Людей из поезда пришлось переводить в подъехавший исправный состав, который доставил их на ближайшую станцию.
Пассажиров эвакуировали из остановившегося состава в метро.
Тем временем стала известна причина, из-за чего остановился поезд.
- Основная причина - потеря напряжения в контактной рельсе. Ремонтные службы метро уже работают над устранением. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - сообщили в Московском метро.
Пассажирам Большой кольцевой линии советуют временно пользоваться наземным транспортом.
Ранее поезда перестали ходить по Солнцевской и Большой кольцевой линиях от "Раменок" до "Хорошевской". В остановившемся поезде были пассажиры. Несколько часов им пришлось провести в тоннеле. Выйти не разрешали по технике безопасности. Пассажирам показалось, что было задымление, однако этого не было.
В столичном метро 21 мая застрял поезд с пассажирамиФото: материалы пресс-служб
На линию пришлось отправить вспомогательный состав, который отбуксирует остановившийся поезд.
- Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Неисправный поезд уже буксируется в депо. Скоро начнется движение следующих за ним поездов, - сообщили в Московском метро.
Временно для входа пассажиров закрыли сразу три станции Большой кольцевой линии, а именно "Савеловскую", "Петровский парк" и "Шелепиху".
В московском метро застрял поезд: три станции закрыли на вход.
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В столичном метро 21 мая временно остановилось движение на Большой кольцевой линии. Около 19.00 сообщили об увеличении интервалов движения поездов по техническим причинам. Поезда не ходили по Солнцевской и Большой кольцевой линиях от "Раменок" до "Хорошевской" (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU