Программа «Мой район» развивает спорт в Москве

Районы столицы за последние годы сильно изменились. Для жителей не только приводят в порядок привычные места отдыха, но и создают новые - для занятий спортом, экскурсий и концертов, просто для прогулок на свежем воздухе. Для тех, кто начинает утро с пробежки или зарядки, строят новые спортивные сооружения - как любительские, так и профессиональные. Москвичи могут поддерживать хорошее самочувствие и настроение, заниматься с пользой и удовольствием рядом со своим домом. У каждого жителя в каждом районе должны быть возможности для здорового образа жизни, доступ к современному спортивному оборудованию. Это в полной мере отражает идеологию программы «Мой район». Столица создает равные возможности для здорового образа жизни.

«Москва - северный город. Значительную часть года лучше заниматься спортом под крышей. Поэтому будем строить новые ФОКи с бассейнами, ледовыми катками и легкоатлетическими манежами, - написал в блоге на своем сайте мэр Сергей Собянин. - Для любителей занятий на свежем воздухе будем ремонтировать и устанавливать новые комплексы уличных тренажеров, прокладывать велодорожки, расширять географию велопроката». Мы узнали, как в ближайшее время планируют улучшить спортивную инфраструктуру в каждом районе столицы.

Ивановское:

Баскетбольная и детская площадки в одном дворе

В районе Ивановское улучшения проходят комплексно, по принципу «два в одном». Сразу несколько спортивных площадок обновляются одновременно с детскими игровыми комплексами по четырем адресам.

На спортивной площадке на Свободном проспекте, 11, корп. 3, отремонтируют ограждение, уложат новое резиновое покрытие, поставят ворота для игры в мини-футбол и баскетбольные стойки. А рядом на детской площадке появятся качели, песочница, балансир, карусель и качели на пружине.

- Раньше приходилось гулять с детьми в соседнем дворе, там сделали хорошую игровую площадку, - рассказала жительница района Ивановское Инна Олеговна, мама двухлетней Ариши и пятилетнего Максима. - Мы все ждали, когда же дойдет очередь до нашего двора. Теперь еще немного подождать нужно, и больше не придется уходить от дома. Все качели и карусели будут рядом.

Еще одну спортплощадку обновят на улице Молостовых, 12. Здесь заменят ограждение, резиновое покрытие, а также поставят спортивный комплекс, два тренажера, ворота для игры в мини-футбол, одну волейбольную стойку и баскетбольные стойки с щитом. Точно так же, как и на Свободном проспекте, здесь приведут в порядок и соседнюю детскую площадку.

Во дворе дома 6, корпус 4 на улице Молостовых отремонтируют спортивную площадку вместе с комплексом для воркаута рядом с домом по соседству. Здесь обновят ограждение и деревянные трибуны, поставят ворота для мини-футбола, баскетбольную стойку с щитом, теннисный стол, волейбольную стойку и один игровой модуль.

Косино-Ухтомский:

Все на футбол

До конца этого года в районе откроется новое футбольное поле с искусственным покрытием. Сейчас специалисты проводят монтаж технологического оборудования и благоустраивают территорию.

- Мой сын занимается футболом в нашем районе в спортшколе, - говорит местная жительница Анна Сергеевна, мама 12-летнего Данилы. - Наши дети и все родители с нетерпением ждут, когда можно будет играть на новом футбольном поле. Там еще и подогрев сделают, и дети смогут тренироваться круглый год. Сына тогда с поля точно не уведешь. Он фанат футбола, постоянно вспоминает чемпионат, который проходил в прошлом году в Москве.

Столичные власти продолжают развивать спортивную инфраструктуру. С 2018 по 2020 год в городе планируется создать шесть футбольных полей. «Все поля оснащены системой дренажа и подогрева, - отметил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев. - Воспитанники спортивных школ смогут играть на высококачественном искусственном покрытии для открытых полей - из синтетической травы, пересыпанной песком и резиновой крошкой. Покрытие сохраняет основные игровые характеристики, минимизирует риск получения травм, позволяет проводить тренировки в течение всего года».

К примеру, поле в Косино-Ухтомском рассчитано на тренировки, а также окружные, региональные и межрегиональные соревнования. В здании разместятся тренажерный зал, купель, зал для мини-футбола размером 36 на 18 метров, раздевалки и душевые. Помимо этого, здесь поставят зрительские трибуны на 238 мест, крытую автостоянку для спецтехники, а также контрольно-пропускной пункт.

Новогиреево и Войковский:

Из победителей района - в чемпионы России

В районах Москвы постоянно проходят спортивные соревнования разного уровня - от дворового матча до чемпионатов России. К примеру, в Новогирееве этим летом планируются 12 культурно-массовых и спортивных мероприятий. По словам главы управы Александра Хрулева, среди них - соревнования по киберспорту, волейболу, бадминтону, большому теннису и дворовому футболу. Для этого выбрали открытые площадки района и придворовые территории, чтобы максимально использовать инфраструктуру района. Некоторые состязания проведут и на более крупных площадках - в сквере Афганцев, народном парке «Зеленый парк» и в сквере «Русские Узоры». Здесь ждут участников всех возрастов.

- Обязательно приду на соревнования с детьми и внуками в наш сквер, где мы любим отдыхать всей семьей, - говорит жительница Новогиреева Анна Васильевна, пенсионерка, участница проекта «Московское долголетие». - Спасибо городским властям за то, что пожилые люди могут бесплатно заниматься спортом с тренерами. Мне очень нравятся занятия в «Московском долголетии», даже бодрее стала себя чувствовать, и новые подруги появились. Вместе тренируемся и отдыхаем.

А Войковский район с 22 по 26 мая принимает первый этап чемпионата России по пляжному футболу. В центре пляжных видов спорта «Динамо» будут состязаться восемь лучших клубов страны. В первом туре встретятся команды «Элмонт» - «Кристалл», «Сити» - ЦСКА, «Крылья Советов» - «Спартак», «Дельта» - «Локомотив».