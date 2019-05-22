Всегда готовы!

Москва продолжает лучшие традиции пионерского движения и регулярно проводит для школьников мероприятия, которые учат ребят взаимодействовать, помогать друг другу в сложных ситуациях и заботиться о ближних, дают возможности для всестороннего развития и обучения.

19 мая в Москве отметили 97-ую годовщину создания пионерского движения. Основными площадками празднования стали Московский Дворец пионеров на Воробьевых горах и Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара.

Во Дворце пионеров организовали тактическую игру «Цифровая зарница». Когда-то «Зарница» была любимой военно-спортивной игрой пионеров. Ее нынешние участники, как и положено успешным школьникам XXI века, управляли беспилотными летательными аппаратами и роботом-вездеходом, запускали в воздух коптер «Пионер» и участвовали в викторине о правилах дорожного движения.

«Мы воспринимаем пионерию как авангард детского движения, как тех, кто будет управлять нашим будущим. Сейчас можно победить, только если ты владеешь цифровыми технологиями», - объяснила выбор тематики празднования Дня пионерии директор образовательного комплекса «Воробьевы горы» Елена Мельвиль.

Ребята также познакомились с историей пионерского движения и поучаствовали в мастер-классах по изготовлению пионерской атрибутики из бумаги, встретились с активисткой пионерского движения Болгарии Таней Кунчевой Желязковой-Тея, побывали на выставке «Символика пионерской организации», где были представлены уникальные исторические экспонаты. Праздник смог объединить детей и родителей: вместе они сыграли в шашечную игру «Чапаев».

Завершился день праздничным концертом, где прозвучали известные песни о дружбе, верности друзьям и Родине. Кроме того, во Дворце также показывали фильмы о пионерском детстве, в числе которых актуальная и сегодня комедия Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

Поздравить ребят и дать важные напутствия и советы пришли посол Республики Куба в Российской Федерации Херардо Пеньяльвер Порталь, главная пионервожатая страны 1950-1960-х годов, заместитель министра просвещения РСФСР Любовь Балясная и режиссер Алла Сурикова.

А в рамках Дня детского движения во Дворце творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара состоялся I Слет московских школьных отрядов волонтеров-медиков и X городской форум вожатых, где были награждены самые активные школы, целый год участвовавшие в масштабных проектах Российского движения школьников.

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Первый пионерский отряд в Москве был создан 13 февраля 1922 года, рассказала доктор педагогических наук Людмила Алиева. Назывался он «Первый Краснопресненский отряд детской коммунистической группы имени Спартака», а его участниками стали мальчики в возрасте 12-15 лет - дети рабочих-печатников. Чуть позже к ним присоединились девочки.

По воскресеньям проводились отрядные сборы с песнями, физкультурной зарядкой и деловые встречи после работы. Ребята изучали практику противопожарного дела, приемы оказания первой помощи, участвовали в субботниках. Была собрана библиотека художественной литературы в штабе отряда. Проводились производственные экскурсии, все вместе ходили в театр.