Летние лагеря «Московская смена» в Москве в 2019 году: Кого принимают, какие документы нужны для записи

В этом году по семейным обстоятельствам мои дочь и сын, оба младшеклассники, вынуждены остаться в городе на все лето. Но следить за ними в будни некому. Слышала, что для учеников откроются бесплатные летние лагеря при некоторых школах. Кого принимают в летние лагеря «Московская смена» в Москве в 2019 году и какие документы нужны для записи?

Мария Лукьянова. Южный округ.

Летние лагеря «Московская смена» в Москве в 2019 году бесплатно принимают московских школьников в возрасте от 7 до 14 лет, независимо от того, есть у них льготы или нет. Важно, чтобы у ребенка была регистрация по месту жительства или пребывания в Москве. Как сообщили в столичной мэрии, записаться можно уже сейчас. Для начала выбирайте нужную вам смену:

- одна образовательная - с 3 по 28 июня;

- две физкультурно-оздоровительные - с 3 по 28 июня, с 1 по 29 июля;

- три социальные - с 3 по 28 июня, с 1 по 29 июля, с 1 по 29 августа.

Каждая смена продлится не менее 21 дня. Заявление нужно принести лично в зависимости от вашей смены в обычную общеобразовательную или спортивную школу. Если вам нужна социальная смена, тогда нужно обращаться в ближайшее социальное учреждение, в котором открывается летний лагерь (адреса и телефоны мест детского отдыха - на портале мэра Москвы). Образцы заявлений можно найти на сайтах учреждений, в которых будут работать летние городские лагеря.

Обратите внимание! Заявление нужно приносить не раньше, чем за 10 рабочих дней и не позже, чем за 3 рабочих дня до начала смены. Решение о зачислении ребенка или отказе должны сообщить родителям не позже следующего рабочего дня после дня, в который было подано заявление.

СОБИРАЕМ СПРАВКИ

Вместе с заявлением для записи ребенка в летние лагеря «Московская смена» в Москве в 2019 году нужно принести:

- документ, удостоверяющий личность родителя или другого законного представителя ребенка, а также документ, подтверждающий полномочия законного представителя;

- свидетельство о рождении ребенка;

- медицинская справка по форме 079/у (выдается в детской поликлинике, к которой прикреплен ребенок);

- справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (выдается в детской поликлинике, к которой прикреплен ребенок);

- полис медицинского страхования (при наличии).

Помимо этого, родителям придется подписать согласие на выездные экскурсии, а также, если ребенок будет возвращаться из лагеря домой без присмотра, - согласие на ежедневный самостоятельный уход школьника после окончания смены.

ЧТО ПОЛУЧАТ ШКОЛЬНИКИ

1. В каждой смене - бесплатное посещение 26 музеев, 5 театров, 15 анимационных центров. В списке - Кремль в Измайлово, усадьба «Кусково», парк «Зарядье», «Москвариум», семейный парк «Сказка», музей человека «Живые системы», Московский театр кукол, Московский планетарий, детский город профессий «Кидбург», театр кукол «Жар-птица», геологический музей имени Вернадского, смотровая площадка «Panorama 360» в башне «Федерация» (89-й этаж). Кроме того, в течение всех трех смен дети смогут обучаться навыкам безопасного поведения в экстремальных ситуациях и оказания первой помощи.

2. Дополнительно:

- в образовательной смене - познавательные занятия, турниры, викторины, игровые программы, игры-путешествия, конкурсы детского мастерства; посещение лекций, клубов, кружков и студий по интересам. Желающие могут также побывать на практических занятиях по решению олимпиадных задач и профориентационных играх;

- в физкультурно-оздоровительной - посещение крупных спортивных соревнований, мастер-классов и тематических встреч с олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы, занятия физкультурой и спортом. Желающие могут попробовать сдать нормативы ГТО;

- в социальной - участие в спортивно-оздоровительных, культурно-познавательных, патриотических, экологических акциях. Например, к Дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню города. В июне в этой смене планируются также интеллектуальные турниры и туристский слет; в июле - спартакиады, походы, экскурсии по Москве; в августе - театральные фестивали, фотоконкурсы, встречи с актерами, создание видеофильмов, игры КВН, акции, приуроченные к Году театра.

3. В каждой смене - бесплатное 3-разовое питание (завтрак, обед, полдник). В каждом городском лагере меню на конкретный день можно посмотреть в столовой на доске объявлений или на сайте учреждения, в котором находится лагерь.

4. Время работы летних лагерей «Московская смена» в Москве в 2019 году - 5 раз в неделю, в будни с 9.00 до 19.00 под присмотром педагогов. Дополнительно будут дежурить психологи и медсестра. В течение дня расписание выглядит примерно так:

- 9.00 - 9.15 - сбор детей;

- 9.15 - 9.30 - зарядка;

- 9.30 - 10.00 - завтрак;

- 10.00 - 13.00 - экскурсии, занятия, игры по расписанию каждого отряда ;

- 13.00 - 13.40 - обед;

- 13.40 - 15.30 - прогулка, кружки, секции по расписанию каждого отряда;

- 15.30 - 16.00 - полдник;

- 16.00 - 18.00 - свободное время, занятия по интересам (лего, настольные игры, рисование, чтение, танцы);

- 18.00 - 19.00 - прогулка.

ВАЖНО

Ребенка могут отчислить из летнего городского лагеря:

- если пропускает свою смену более трех рабочих дней подряд без медицинской справки;

- если выяснится, что записан одновременно в другой летний городской лагерь.

Внимание! Если по каким-то причинам не сможете приводить ребенка в лагерь один или несколько дней, тогда нужно заранее не позже трех рабочих дней до даты, в которой требуется отпустить ребенка, оповестить об этом администрацию летнего лагеря в письменном заявлении. Если ребенок заболел, нужно сообщить об этом начальнику летнего лагеря или своему вожатому. Затем принести справку от врача в первый после пропуска день посещения лагеря.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Вопросы и жалобы по поводу летнего отдыха детей принимают:

- руководители учреждения, в котором работает летний лагерь, - по электронной почте, по телефону или лично. В зависимости от смены это может быть общеобразовательная или спортивная школа, центр социального обслуживания (ЦСО) или центр содействия семье. Информация с адресами и телефонами обычно вывешивается на их официальных сайтах в разделе «Московская смена»;

- в электронной приемной правительства Москвы на портале мэра столицы.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

27 мая - Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы;

28 мая - Государственная жилищная инспекция Москва (Мосжилинспекция);

29 мая - Департамент здравоохранения Москвы;

30 мая - Департамент городского имущества Москвы;

31 мая - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Можно ли подбирать выпавшего из гнезда птенца?

Во время прогулки с дочкой в парке увидели выпавшего из гнезда птенца. Хотя ребенок просил забрать птицу домой, я отнесла «потеряшку» с пешеходной дорожки в ближайшие кусты. Но все равно переживаем, не погибнет ли он. Наверное, надо было ему как-то помочь. Можно ли подбирать найденного на земле птенца?

Ирина Васильевна, ул. Тимирязевская.

На этот вопрос в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы отвечают так:

- У большинства певчих птиц птенцы покидают гнездо в таком возрасте, когда они еще не умеют летать. Так устроено природой - для того, чтобы хищник, обнаруживший гнездо с птенцами, не мог уничтожить их всех сразу. Именно поэтому птенцам важно покинуть гнездо как можно раньше. Такие птенцы называются слетками.

В столице чаще всего попадаются слетки дроздов - рябинника, певчего, белобровика и черного. Также можно встретить слетков белых трясогузок, больших синиц, лазоревок, полевых и домовых воробьев. Если нашли такого птенца в парке или на улице, лучше всего отойти подальше и не беспокоить птицу. Родители обязательно найдут его и покормят. Если же место кажется вам слишком опасным, к примеру, птенец сидит на дорожке парка или на проезжей части, можно отнести его в ближайшие кусты или посадить на невысокую ветку. Но бывает, что гнездо разорено и птенец выпал раньше времени или вы нашли раненую птицу. В таком случае необходимо позвонить на телефон Единой справочной службы Москвы - (495) 777-77-77. Операторы подскажут, как получить консультацию у специалистов «Мосприроды» Департамента природопользования. Есть и специальная памятка о том, что нужно делать, если вы нашли птенца в парке (текст - на сайте «Мосприроды»). В памятке также даются разъяснения, как себя правильно вести на природных территориях, чтобы не стать причиной гибели птиц во время гнездования. Для этого нужно ходить только по дорожкам, водить собак только на поводке, не шуметь и не использовать мангалы в неположенных местах.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.