Посадить за 14 минут? Легко!

На заседании по делу Александры Лисицыной в речи прокурора одна фраза «торчала», словно красный флаг на белом древке.

- В жалобе адвокатов на содержится доказательств того, что Лисицына не должна содержаться в СИЗО, - сказал он.

За минуту до этого адвокаты говорили об обратном – о том, что это следствие должно обосновать, почему женщина должна дожидаться приговора в тюрьме. Она что, опасна? Или склонна к побегу? Когда это говорили адвокаты, звучало логично. А вот в устах прокурора это было как знаменитое «то, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка».

Судья и бровью не повела, со скучающим видом она разглядывала что-то на полу. Именно тогда я понял, что все будет быстро и что Лисицыной предстоит и дальше сидеть.

Но обо всем по порядку…

ДОВЕРЕННОСТЬ ЗНАКОМЫМ

О злоключениях москвички Александры Лисицыной, матери троих несовершеннолетних детей, мы уже не раз писали. В последний раз адвокаты пытались вытащить ее из камеры 26 апреля. К тому времени женщина провела за решеткой уже полгода. Но в Тверском суде Москвы адвокатов послушали, но в постановлении ограничились стандартными клише: Лисицына может скрыться, может воспрепятствовать следствию, может уничтожить улики… И т.д, и т.п.

И это притом, что с самых высоких трибун в последнее время часто говорятся правильные слова о том, что нечего мариновать в СИЗО подозреваемых в экономических преступлениях. Доказали вину, вынесли приговор – на зону. А на время следствия есть и другие меры пресечения вроде домашнего ареста или подписки о невыезде.

Все это словно про Александру Лисицыну. Она никого не убила - даже пальцем не тронула. Воспитывала детей, преподавала в воскресной школе при храме. Пять лет назад Александра хотела купить участок в Подмосковье. Подписала доверенность знакомым, те посулили подобрать недорогую землю не очень далеко. Доверенность – от слова доверчивость. Знакомые пропали, а за Александрой в ноябре прошлого года пришли.

Оказалось, что «на ней висит» аж 9 участков, их вроде как пытались умыкнуть те самые знакомые. Самих злоумышленников поймать не смогли, объявили в розыск. А маленькая и хрупкая Лисицына оказалась самым доступным для следователей человечком. Женщину арестовали – ни то, что семья осталась без матери, ни тяжелое заболевание – сколиоз позвоночника – не остановило машину правосудия.

В апреле арест продлили, тоже несмотря ни на что. Оказывается, Александра может не только сбежать, бросив детей, не только ставить следствию палки в колеса, но даже угрожать подельникам, здоровенным таким мужикам, которых неизвестно где искать. Самый курьезный аргумент следователя гласит: Лисицына может уничтожить доказательства – те самые земельные участки и записи о них в регистрационной палате.

Я был на апрельском судебном заседании в Тверском суде. Когда Александра ревела и просила отпустить ее к детям, хотелось крикнуть: да посмотрите же на нее, куда она денется. Но содержание под стражей продлили до июля.

НАМЕРЕНА СКРЫТЬСЯ? ДОКАЖИТЕ

В ходе заседания в Мосгорсуде адвокаты пытались оспорить это апрельское решение. Казалось бы, в этом достойном заведении судьи должны были слышать о словах с самых высоких трибун. К тому же история Александры Лисицыной потрясла многих, за женщину попытались заступиться очень известные люди. Например, полярник, Герой России Артур Чилингаров, член Совета по правам человека при президенте Андрей Бабушкин, лидер коммунистов Геннадий Зюганов и другие.

Самой Александры Лисицыной в зале суда не было. Как объяснила адвокат Тамара Шустрова, женщина отказалась сама.

- Для нее это дополнительная пытка, - сказала Тамара Шустрова. – Ведь она содержится в Можайском СИЗО, поездка в московский суд – это очень ранний подъем, путешествие по пробкам в раскаленном автозаке и целый день без еды.

Впрочем, будь Александра в зале, она бы работу своего адвоката наверняка оценила. Тамара Шустрова использовала все доводы, какие только можно придумать. Изложив их сначала в тексте жалобы, она повторила почти все устно в суде.

- Мы не можем отмахиваться от постановления пленума Верховного суда, - говорила адвокат. – В нем четко говорится: обстоятельств, которые были достаточными для заключения под стражу, при продлении ареста уже не хватит. Здесь уже нужны не абстрактные заявления, а конкретные факты, и представить их должно следствие. Намерена скрыться? Докажите. Угрожает другим участникам? Подтвердите. Но у следствия нет ничего, только те доказательства, что были в самом начале. Я утверждаю: для того, чтобы разобраться в этом деле, нет необходимости держать под стражей мать троих детей. Есть другие меры пресечения, которые позволяют следствию эффективно работать. Тем более, что сейчас никаких следственных действий с Александрой не проводится. Последнее, что было, - ознакомление с постановлениями о назначении двух экспертиз 17 апреля. Больше месяца назад! Примечательно, что эти экспертизы до сих пор даже не начались.

БЕЗ АРГУМЕНТОВ

Все-таки хорошо, что Александры Лисицыной не было в зале суда. Муки этого дня были бы напрасны, а несбывшиеся надежды причинили бы дополнительную боль. Предчувствие не обмануло – судья провела в совещательной комнате только 14 минут. А потом зачитала: решение Тверского суда оставить в силе, адвокатам отказать. Она даже аргументов не привела, это называется резолютивная часть, когда читается только само решение.

Журналисты ждали адвоката Тамару Шустрову у выхода из суда.

- Что Вы намерены делать дальше? - спросили ее.

- Мы сейчас как раз дошли до Верховного суда с жалобой на избрание меры пресечения в ноябре, - сказала она. – Думаю, с жалобой на это решение мы тоже дойдем до Верховного суда. А параллельно будем готовиться к слушаниям об очередном продлении содержания под стражей, которое будет в июле. Но действительность такова, что Александру могут продержать под стражей долгою. Может быть, год и даже больше. Сегодня мы, конечно, надеялись на то, что справедливость восторжествует. Но то, что судья провела в совещательной комнате так мало времени, говорит нам о том, что решение, наверное, было приготовлено заранее.