Москва объединит предпринимателей

На Неделе предпринимательства ожидаются 60 тысяч гостей и участников. Это деловые люди, представляющие бизнес разного масштаба, экономисты, бизнес-тренеры, общественники, политики и просто те, кто задумывается о собственном деле, но не знает, с чего начать.

Обо всех тонкостях предпринимательства, о поиске инвесторов и партнеров, о первых шагах в бизнесе и будет идти разговор. Ведущие представители этой сферы поделятся опытом, расскажут о лучших мировых практиках.

ЗНАНИЯ ОТ ЗНАТОКОВ

Интересных событий на Неделе ожидается много. А откроется она 27 мая на площадке «ВТБ Арены» предпринимательским форумом. В его программе - 7 тематических блоков, посвященных ключевым аспектам развития малого и среднего предпринимательства в Москве. Примечательно, что темы предложили сами предприниматели - должно быть интересно.

А Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства представит полезный бизнесменам любого уровня навигатор. Они узнают, как правильно работать и выигрывать тендеры по ФЗ 223.

Параллельно с основной программой форума пройдет большой образовательный бизнес-интенсив «Трансформация-6». Участники получат практические знания и идеи буквально из первых рук. Личным опытом и лучшими наработками будут титулованный бизнес-тренер Радислав Гандапас, гуру маркетинга и издатель Игорь Манн, общественный деятель и бизнес-тренер Ирина Хакамада, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и многие другие.

Кульминацией первого дня станет вручение премии «Прорыв года» и концерт группы Би-2, бесплатный для всех зарегистрированных участников

Для участия в мероприятиях в рамках Московского предпринимательского форума достаточно зарегистрироваться на сайте mpf2019.ru

ДЕЛАЙ ДЕНЬГИ!

28-29 мая Московский международный форум и выставка Moscow Franchise Expo 2019 соберет лидеров франчайзингового сообщества из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Эксперты проведут обучающие семинары и мастер-классы, где на примерах из практики разберут эффективные технологии ведения бизнес.

В эти два дня будет проходить бизнес-интенсив для франчайзеров «Проектирование франшизы и финансы. Юридические аспекты франчайзинга. Разработка франшизы от А до Я».

На выставке будут представлены самые успешные столичные и региональные франчайзинговые проекты, бизнес-модели которых доказали свою эффективность и востребованность на рынке.

НА СТАРТ!

29-30 мая в инновационном центре «Сколково» состоится конференция для технологических предпринимателей Startup Village 2019 – пространство для идей и нетворкинга.

Ключевая тема программы - «Digital Rock Stars. The dark side of the tech». Digital Rock Stars – цифровые рок-звезды – это спикеры, лидеры отрасли и признанные эксперты. В деловой программе конференции заявлено свыше 150 интерактивных сессий – о новых нишах, перспективных идеях и технологических прорывах, которые трансформируют актуальные бизнес-модели.

Начинающие IT-предприниматели встретятся с инвесторами, представят свои идеи и инновационные проекты на конкурсе, станут участниками дискуссии о технологических трендах и путях развития стартапов в России.

МОДНЫЙ БИЗНЕС

29-31 мая на «Винзаводе» развернется выставка модных бизнесов и марок Москвы с участием гуру fashion-индустрии, основателей популярных российских и зарубежных брендов, успешных экспертов, которые формируют модные коллекции для магазинов.

Ведущие школы дизайна представят свои образовательные проекты. На выставке бизнесов ожидается около 120 участников, а в специально организованном профессиональном шоу-руме оборудуют 70 корнеров для лучших fashion-проектов России, которые добились успеха еще и на зарубежных рынках.

Подробнее узнать о всех мероприятиях Московской недели предпринимательства и зарегистрироваться можно на сайте mnp2019.ru