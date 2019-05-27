Ремонт трамвайных путей в Москве в 2019 году: где пройдет и как поедем

Этим летом в столице продолжится ремонт трамвайных путей. За последние восемь лет в городе обновили больше половины рельсовых линий - 220 километров из 418. Сейчас планируют поменять еще более 30 километров на 20 участках.

- При капитальном ремонте путей используем шумопоглощающие материалы и технологии, - рассказали в Мосгортрансе. - Благодаря этому трамваи едут тише, быстрее и более плавно.

Во время капремонта движение перекрывают небольшими отрезками. А для машин остается по одной-две полосы для проезда по улице. Строители будут работать в основном ночью.

При этом меняются и сами трамваи. Сегодня около трети из 800 курсирующих по улицам электромашин стали низкопольными трехсекционными. До конца этого года запустят еще 300 таких современных составов «Витязь-М». Сейчас на разных маршрутах их уже более 220. Такие модели оснащены системами климат-контроля и спутниковой навигации. В салонах - камеры видеонаблюдения, информационные медиапанели, бесплатный Wi-Fi и зарядки для гаджетов. К 2024 году в столице планируют полностью обновить трамваи и пути. Мы узнали, в каких районах наведут порядок в этом году.