ВДНХ в этом году отмечает свое 80-летие, расширяя Музейный город. В отреставрированном павильоне №58 "Земледелие" (бывшая "Украинская ССР") 24 мая открылся Центр славянской письменности "Слово". И это как раз в День славянской письменности и культуры. На открытие приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы сегодня открываем еще один музей на ВДНХ. Это уже десятый музей. Здесь формируется целый музейный кластер. Музей очень необычный. Посвящен слову, букве, кириллице, началу письменности в России. Задача была сделать не только полезный, но и интересный центр, - сказал Сергей Собянин.

"Земледелие" по праву называют одним из самых красивых павильонов на ВДНХ. Еще несколько лет назад он был в запущении, пришлось восстанавливать фасады, внутренние барельефы.

- Невозможно было представить здесь музей еще несколько лет назад. Здание было аварийным, практически, потерянным для города. А сегодня павильон сияет всеми красками так, как он выглядел тогда, когда его построили. Это знаковый объект, - сказал мэр Москвы.

В павильоне "Земледелие" на ВДНХ открыли Центр славянской письменности "Слово"Фото: Алиса ТИТКО

Первые книги, буквы, деревянные столы для учебы - все это и много другого можно увидеть в Центре славянской письменности "Слово". Экспозиция посвящена истории, настоящему и будущему кириллической письменности. Посетители смогут узнать, как развивается письменность в России и мире, какую роль она играет в жизни разных народов и как на протяжении многих веков соприкасается с устной речью.

Выставочное пространство, а это более 1000 квадратных метров, условно разделили на четыре зоны. Первая - рассказывает о возникновении и развитии письменности от древности до наших дней, вторая — о том, как тексты связаны с духовной, культурной и политической жизнью общества, третья - посвящена истории и будущему букв, четвертая — посвящена судьбе устной речи (бесписьменная культура).

Посещать Центр славянской письменности "Слово" лучше с экскурсией. Гиды расскажут, зачем человеку нужна речь и как она переросла в письменность и книгопечатание. Покажут мир древнерусского храма и монастыря, петровской типографии и крестьянской школы.

Посещать Центр славянской письменности "Слово" лучше с экскурсиейФото: Алиса ТИТКО

В музее много мультимедийных и интерактивных экспонатов. Например, можно послушать колыбельные песни и былины, находясь в специальных войлочных коконах. Также в экспозиции будет работать интерактивный алфавит, позволяющий изучить историю каждой буквы отдельно. Можно составить свое имя и узнать о каждой букве уникальные факты, посмотреть как оно смотрится разными шрифтами.

- Здесь можно увидеть воссозданную книгу "Остромирово Евангелие" 1056 года, берестяные грамоты и узнать, что писали невесты женихам в XI веке. Увидеть Снетогорский монастырь с фресками XIII века, "Киевскую псалтырь", написанную не пером, а кисточкой, - рассказала Кристина Ибрагим, методист образовательных программ центра славянской письменности "Слово".

ВДНХ в этом году отмечает свое 80-летие, расширяя Музейный городФото: Алиса ТИТКО

- Например, мы можем увидеть, что первый Печатный двор основан в Москве в 1553 году, а первая русская печатная книга "Апостол" - тоже в Москве, но уже в 1564 году, - акцентировала Кристина Ибрагим, методист образовательных программ центра славянской письменности "Слово".

Также в большом лектории будут проводиться образовательные программы, мастер-классы и тематические дискуссии о истории письменности, о современном русском языке и славянской культуре.

Привлечет внимание карта-роман "Кириллица в пространстве и времени", созданная специалистом по шрифтам Юрием Гордоном. Карта рассказывает про жизнь кириллицы в мире.

- Например, мы можем увидеть, что первый Печатный двор основан в Москве в 1553 году, первая русская печатная книга "Апостол" - тоже в Москве, но уже в 1564 году, - акцентировала Кристина Ибрагим, методист образовательных программ центра славянской письменности "Слово".

В Центре "Слово" также можно узнать, почему в алфавите сейчас 33 буквы, а изначально их было 44. Сможете посетить "комнату страха", где открыть дверцы шкафов и услышать страшные истории, которые обычно дети рассказывают по ночам в оздоровительных лагерях. Также в большом лектории будут проводиться образовательные программы, мастер-классы и тематические дискуссии о истории письменности.

Выставочное пространство, а это более 1000 квадратных метров, условно разделили на четыре зоныФото: Алиса ТИТКО

Кстати

О реставрации павильона "Земледелие"

Исторический облик был возвращен выложенному смальтой гербу Украинской ССР, украшающему вход в павильон, витражу "Переяславская рада".

- Мастера восстановили барельефную группу из серпов и молотов с колосьями "Дары изобилия" над главным входом: воссоздано 5,5 кв. м золотой смальты, 247 керамических блоков, отлито 27 новых элементов. Отреставрирована и скульптурная группа "Каменный цветок" на ротонде, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

В отреставрированном павильоне собрали факты из истории кириллицы и разместили интерактивные экспонаты

По историческим чертежам и фотографиям специалисты восстановили 157 элементов решеток ротонды и 175 витражей. Приведены в порядок четыре статуи девушек с лавровыми венками, украшающие углы фасада, а также композиции "Стахановцы промышленности" и "Стахановцы сельского хозяйства", расположенные с двух сторон от главного входа.

Где: проспект Мира, 119. Ближайшая станция метро "ВДНХ".

Когда: с 11.00 до 22.00 ежедневно, кроме понедельника.

Стоимость: вход - 300 рублей, экскурсия - 250 рублей (со вторника по пятницу в 12.00, 15.00, 18.00, в выходные дни дополнительная в 20.00). Дети до 6 лет бесплатно.