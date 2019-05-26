В Одинцове во время стрельбы пострадал один человек

В ночь на 26 мая в подмосковном городе Одинцово произошла стрельба, во время которой пострадал мужчина.

- В полицию около 21.00 поступил звонок о драке на улице Чистякова. В настоящее время проводится проверка, стрелявшего из оружия разыскивают, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Московской области.

Как уже удалось выяснить полицейским по уличным камерам видеонаблюдения, началось все с драки на улице Чистякова. В одном из дворов мужчины пытались выяснить отношения, но слов не хватило. Тогда в ход пошли кулаки. В самый разгар драки один из участников достал из машины оружие. По предварительным данным, это был автомобиль таксиста - Hyundai желтого цвета.

- Мужчина начал стрельбу, а позже скрылся с места ЧП, - добавили в ГУ МВД России по Московской области.