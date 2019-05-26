2019-05-26T14:21:21+03:00
Происшествия

Погода в Москве 27 - 31 мая: В столицу идет жара до +32 градусов!

Весна завершится аномальным даже для лета зноем. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 27 - 31 мая
Юлия СМИРНОВА
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На среду, 29 мая, придётся пик жарыНа среду, 29 мая, придётся пик жарыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новая рабочая неделя начнётся с комфортной, в точности соответсвующей климатическим нормам погоды. А это по нынешним временам уже само по себе редкость - иногда кажется, что столичный климат теперь состоит из сплошных аномалий! И до очередной из них всего пара дней, предупреждают синоптики Гидрометцентра России в своём прогнозе на 27 - 31 мая.

В понедельник, 27 мая, днём +21...+23 градуса, сухо, переменная облачность. И ветрено - порывы будут достигать 12 м/сек.

Во вторник, 28 мая, солнечно и без дождей. В столице +25...+27 градусов, по области до +28.

На среду, 29 мая, придётся пик жары, Москва раскалится до +30...+32 градусов, небо ясное, никакого намёка на дожди. Такой зной в средней полосе аномален даже летом, что уж говорить о календарной весне. Может даже быть побит температурный рекорд. Пока максимум для 29 мая +32,5 градуса, такая жарища стояла в столице в 2007 году.

В четверг, 39 мая, тоже пекло до +31 градуса. Но местами могут пройти короткие дожди.

В пятницу, 31 мая, облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Станет чуть прохладнее, днем +23...+28.

ИСТОЧНИК KP.RU

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