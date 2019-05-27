"ПостНаука 2.0": Бизнесмен Роман Авдеев вложит в развитие издательского дома 100 млн рублей

Что такое «ПостНаука»? По названию мы понимаем, что это проект про науку. А по своей сути, это проект про фундаментальную науку и ученых, которые ее создают.

Мое знакомство с проектом произошло буквально на днях, когда в редакции мне поручили сделать репортаж с дня рождения «ПостНауки». К слову, проекту исполнилось 7 лет. И к этой дате он получил шикарный подарок. О нем вы, наверняка, уже догадались из заголовка к заметке. Чуть позже расскажу, почему вдруг были сделаны такие инвестиции и что за ними стоит.

ИД «ПостНаука» многогранен. И стоит зайти на сайт, как происходит быстрое погружение в научный контент. Это может быть тест про аккумуляторы, лекция про древнерусскую многоименность, парадокс стволовых клеток, или мемориализацию Дня победы. При этом «ПостНаука» не делает однозначных выводов в той или иной тематике, проект заставляет думать, развиваться.

У «ПостНауки» самое большое количество подписчиков в соцсетях среди просветительских проектов. Это около 500 тысяч человек в «ВКонтакте», больше ста тысяч в «Фейсбуке», примерно столько же в «Одноклассниках». По этим цифрам можно представить уровень заинтересованности пользователей в научном контенте.

Генеральный директор и основатель ИД «ПостНаука» Ивар Максутов отмечает, что за 7 лет работы проекта было сделано немало. Вот лишь несколько аспектов: англоязычный проект Serious Science, «ПостНаука.Academy», библиотека «ПостНауки» — это серия научно-популярных книжек, коммуникационное агентство «ПостНаука.Specials» и так далее.

Издательский дом несколько раз был награжден разными премиями, включая премию Правительства РФ.

- Когда мы в 2012 году начинали этот проект, я преподавал в Центре изучения религий РГГУ и был просто преподавателем, - рассказывает Ивар Максутов. - Я ничего не знал ни про медиа, ни про бизнес, ни как это монетизируется. Но в итоге нам удалось построить довольно уникальный медиапроект. И сейчас вместе с Романом Авдеевым мы решили, что мы будем двигаться дальше не только как медиа, но и как некий институт, образовательный сервис. Меж собой мы называем новый этап «ПостНаука 2.0».

Основной акционер Московского кредитного банка, филантроп и просветитель Роман Авдеев приводит в пример интересную аллегорию.

- Когда человек идет в школу, то кажется, что он будет учиться там 11 лет и еще 5 лет в вузе, и на этом образовательный процесс закончится, - говорит Роман Авдеев. – Но на самом деле человек интересующийся, любопытствующий находится в процессе образования всю свою сознательную жизнь. Есть такое понятие «life communication», то есть образование длиною в жизнь. Именно поэтому мы и решили институализировать «ПостНауку». Что конкретно будет сделано, пока – стадии обсуждения.

Иной скептик, прочитав все это, может резонно спросить – а зачем? Не лучше ли вложить деньги во что-то более прикладное? В стране проблем хватает, нуждающихся тоже.

Ответ - на поверхности. Во-первых, инвестиции в науку, в ее популяризацию - это инвестиции в общественный прогресс. Во-вторых, это вложение в будущее наших детей, внуков правнуков. Очевидно, что наука не стоит на месте, она динамична в своем развитии. 100 лет назад была одна картина мира, сейчас она совершенно иная.

- Наука этим и хороша, что никакой окончательной точки зрения, истины достичь нельзя, - уверен Роман Авдеев. – Поэтому наука заставляет людей включать критическое мышление.

- Наша задача дать людям рациональный взгляд на мир, способность изучать и задавать вопросы, подвергать сомнению какие-то раз и навсегда закрепленные догмы, - развивает мысль Ивар Максутов. - Мы понимаем, что большинство людей не будут читать научные журналы. Поэтому мы находим лучших ученых, чтобы они сами рассказали, что на самом деле происходит в сфере их знаний.

Нельзя сказать, какие-то определенные научные лекции более всего интересны пользователям «ПостНауки». История, астрофизика, генетика… Бывает, что интерес к научным познаниям диктует какой-нибудь популярный фильм. Так, например, «Интерстеллар» заставил людей искать информацию о черных дырах. Многие удовлетворили свой запрос на сайте «ПостНауки».

Бизнесмен Роман Авдеев хоть и инвестирует 100 млн рублей в «ПостНауку», просит называть себя не инвестором, а партнером проекта. Он уверен, что его вклад поможет развитию общества в целом.

Поздравить «ПостНауку» с 7-летием пришли десятки гостей. Это ученые, журналисты, просто друзья.

Публицист, политтехнолог Глеб Павловский давно дружит с Иваром Максутовым. Около 10 лет вместе работают над разными проектами.

- В «ПостНауке» я никак не участвую, - говорит Глеб. – Но верю в ее развитие и в пользу, которую она приносит.

Бывший главный редактор Republic Максим Кашулинский впервые познакомился с проектом 7 лет назад, спустя месяц после его открытия.

- Все началось с видеолекции какого-то ученого, - вспоминает Максим. – Мне очень понравился такой формат подачи информации. Я сам нашел Ивара, познакомился с ним лично. Он мне подробно рассказал про проект. С тех пор я постоянно интересуюсь «ПостНаукой» и считаю, что ребята делают чрезвычайно важную вещь. Во-первых, они показывают, что есть отличные ученые, умеющие грамотно рассказывать о своей работе. Во-вторых, они поднимают престиж науки. Сейчас благодаря инвестициям Романа Авдеева «ПостНаука» сможет развиваться еще больше, открывать новые форматы и охватить более широкую аудиторию.

О своем отношении к проекту рассказал и ученый, доктор биологических наук Михаил Гельфанд

- Я уважаю и ценю «ПостНауку», - отметил Михаил. – «ПостНаука» заставляет людей думать и становиться умнее. И то, что проект получил большие инвестиции, это хорошо, это шаг вперед к тому, чтобы наше общество стало образованнее.