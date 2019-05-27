2019-05-27T13:01:04+03:00
Общество

Собянин открыл новую железнодорожную платформу "Инновационный центр "Сколково"

Теперь путь из центра Москвы стал короче и комфортнее
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На открытие приехали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей ВоробьевНа открытие приехали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей ВоробьевФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве открыли остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково". Он находится на 19 км Смоленского направления МЖД между платформами "Немчиновка" и "Баковка". Время поездки от Белорусского вокзала составит 17-30 минут в зависимости от типа электропоезда. На открытие 27 мая приехали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, гендиректор ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров и министр транспорта России Евгений Дитрих.

Фактически у "Сколково" появилась собственная железнодорожная станция Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фактически у "Сколково" появилась собственная железнодорожная станцияФото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы несколько лет тому назад договорились о реконструкции одного из самых загруженных направлений - Смоленской железной дороги, пригородного сообщения от Одинцово до Белорусского вокзала. В конце прошлого года запустили первую очередь этого проекта, увеличив количество поездов на 40%. И до конца года будет построен четвертый главный путь, еще на треть увеличится количество поездов, тактовое движение поездов будет три минуты - это прямо режим метро, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Теперь в два раза быстрее можно добраться до Белорусского вокзала от "Сколково", где работает более 20 тысяч человек.

Время поездки от Белорусского вокзала составит 17-30 минут в зависимости от типа электропоезда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Время поездки от Белорусского вокзала составит 17-30 минут в зависимости от типа электропоездаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Каждое такое открытие очень важно. Этим направлением сейчас пользуется около 7000 человек, до конца года будет 14 000. К тому же меняется качество подвижного состава и перроны, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. - Осенью мы ждем увеличения пассажиропотока на Ярославском направлении, до Мытищ, Королева.

- 17 минут, чтобы добраться с Белорусского вокзала сюда (в "Сколково") - цифры впечатляют. На сегодняшний день 112 пар поездов будут задействованы в перевозках. Электрички будут останавливаться на всех остановках. В подвижном составе можно использовать Wi-Fi. С технологической точки зрения это и новый путь, шумозащитные экраны. Изначально проект реконструкции планировался до 2025 года, однако мы поменяли планы и сделаем на пять лет быстрее, - сказал гендиректор ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров.

Фактически у "Сколково" появилась собственная железнодорожная станция. Главное, что путь из центра Москвы стал короче и комфортнее. Для пешеходов путь к остановке тоже стал короче в пять раз - теперь можно дойти за 5 минут, вместо 25 минут от временной платформы "Трехгорка". Для пассажиров обустроили три пассажирские платформы с выходами: на другую сторону Минского шоссе и к инновационному центру "Сколково", к подмосковному поселку Трехгорка и остановкам наземного общественного транспорта. В переходах есть автоматы по продаже билетов, торговые павильоны, где можно купить кофе, бутерброд и газету. До конца года построят дебаркадер (навесы над платформами).

В Москве открыли остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве открыли остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково"Фото: Михаил ФРОЛОВ

Остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково" станет частью мультимодального транспортно-пересадочного узла, в состав которого, помимо транспортной инфраструктуры, войдут многофункциональный деловой и торгово-развлекательный центр "Орбион" и подземная автостоянка на 320 мест.

- Поезда будут прибывать и отправляться по расписанию остановочного пункта Трехгорка. Все приобретенные ранее абонементы от и до Трехгорки будут действительны для проезда от и до остановочного пункта "Инновационный центр "Сколково", - уточнили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Кстати, платформа "Трехгорка" будет демонтирована.

В перспективе станция "Инновационный центр "Сколково" войдет в состав маршрута МЦД-1 "Одинцово – Лобня", который должен стать одним из востребованных. Прогнозируемый пассажиропоток МЦД-1 составит 42,9 млн пассажиров в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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