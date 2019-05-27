Реконструкция центра Москвы в 2019 году: На Патриарших - новые газоны, около «Табакерки» - широкие тротуары и цветники

Центр Москвы благоустроили, но нетронутые места пока остаются. До осени отремонтируют еще несколько улиц, переулков и площадей. Во многих местах заменят ливневку, выложат асфальт и плитку, высадят новые деревья и цветники. В списке - Ильинка, Патриаршие пруды, площадь перед Киевским вокзалом, Остоженка, театральный квартал около «Табакерки». Мы узнали, что изменится в центре столицы.

В ПЯТИ ПЕРЕУЛКАХ СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ

В районе Патриарших прудов началось благоустройство сразу пяти переулков - Большого Козихинского, Богословского, Благовещенского, Ермолаевского и Вспольного переулка. Их общая длина - 2,5 километра, а площадь - почти пять гектаров.

Во время ремонта будут по очереди перекрывать разные стороны переулков, но движение машин и пешеходов перекрывать не станут. Для водителей поставили временные знаки с предупреждениями о ремонте. Историческую планировку переулков сохранят. При этом спрячут под землю все воздушные линии, а также реконструируют водопроводные сети и теплосети. Тротуары расширят и вымостят гранитной плиткой.

Фото: mos.ru

Вдоль дороги и прогулочных маршрутов появятся более 150 фонарей с энергосберегающими лампами, более 20 информационных стел, скамейки и урны. В переулках обустроят парковочные карманы, в которых смогут разместиться около 250 машин. Кроме того, здесь высадят девять тысяч квадратных метров газона, около 30 деревьев и более 700 кустарников. Ремонт планируют завершить в сентябре этого года.

КРЕМЛЕВСКОЕ КОЛЬЦО ОБНОВЯТ ПОЛНОСТЬЮ

На улице Ильинке и в соседних с ней переулках реконструкция затронет площадь более пяти гектаров. Сначала порядок наведут на самой Ильинке, в Ветошном переулке, а также на участках Большого Черкасского и Старопанского переулков. Потом доделают Большой Черкасский и Старопанский переулки, а также обновят Никольский, Ипатьевский и Никитников переулки. После этого начатая в прошлые годы переделка в границах Кремлевского кольца завершится полностью.

На время ремонта проезд для машин будут частично перекрывать на некоторых полосах. Но Ильинку все же водителям оставят. А вот весь Ветошный переулок будет закрыт для авто по 1 июля, в том числе и для парковки.

На улице Ильинке и в соседних с ней переулках реконструкция затронет площадь более пяти гектаров. Фото: mos.ru

На этих улицах уберут старое асфальтобетонное и плиточное покрытие, проложат кабельную канализацию и отремонтируют смотровые колодцы. Все воздушные кабели спрячут под землю. На площади почти 19 тысяч квадратных метров тротуары расширят и вымостят гранитной плиткой. Здесь поставят более четырех тысяч метров гранитного бордюрного камня, более 200 фонарей с энергосберегающими лампами и около 200 скамеек, урн и навигационных стел. Затем разобьют почти 700 квадратных метров газона, а также высадят деревья и кустарники.

Поскольку сейчас Ильинка вечно забита машинами, на ней поменяют схему движения. Для этого транзитный проезд по Большому Черкасскому переулку отменят. Водители будут поворачивать с Ильинки в Большой Черкасский переулок, двигаться в сторону Малого Черкасского переулка и выезжать на Новую площадь.

Фото: mos.ru

ВО ДВОРАХ УБЕРУТ ЗАБОРЫ

Около театра Олега Табакова в Басманном районе улицу Чаплыгина и Большой Харитоньевский переулок превратят в новые пешеходные зоны. А в девяти дворах на улице Чаплыгина появятся детские и спортивные площадки. За счёт небольшого сужения полос на дороге расширятся тротуары. Здесь поставят новые лавочки и урны, а также к уже существующим деревьям и кустарникам высадят новые.

Около театра Олега Табакова в Басманном районе улицу Чаплыгина и Большой Харитоньевский переулок превратят в новые пешеходные зоны. Фото: mos.ru

Во дворах на улице Чаплыгина на участке между улицами Жуковского и Макаренко уберут лишние заборы. На их месте откроют дополнительные парковки. На детских площадках заменят качели, горки и карусели. Кроме того, по просьбе местных жителей во дворах поставят спортивные площадки.

НЕБО НАД ОСТОЖЕНКОЙ БЕЗ ПРОВОДОВ

На Остоженке и соседних с ней переулках - Мансуровском и Кропоткинском - реконструкция затронет участок длиной почти два километра. Его площадь - около пяти гектаров. При этом дороги полностью перекрывать не станут. Машинам запретят ездить лишь на некоторых полосах. А для пешеходов появятся временные обходные маршруты.

Рабочие уже начали прокладывать кабельную канализацию, в которую уберут все воздушные кабельные линии. Одновременно отремонтируют водосток. Тротуары расширят и замостят гранитной плиткой на площади 18 тысяч квадратных метров. Вдоль дороги поставят более шести тысяч метров бордюров из гранитного камня, а также более 180 фонарей с энергосберегающими лампами, скамейки и урны.

На Остоженке и соседних с ней переулках - Мансуровском и Кропоткинском - реконструкция затронет участок длиной почти два километра. Фото: mos.ru

Сквер перед зданием лингвистического университета на Остоженке благоустроят так, чтобы он стал комфортнее не только для студентов и преподавателей, но и для прохожих. Вместо существующей парковки между Мансуровским и Еропкинским переулками высадят новый сквер. Для машин сделают парковочные карманы на 90 мест. Здесь также появятся пять современных остановок для наземки.

Кроме того, на Остоженке и в соседних переулках разобьют 5,7 тысячи квадратных метров газона, высадят более 20 деревьев и около 80 кустарников. Все работы завершат в сентябре этого года.

Фото: mos.ru

ЧТО ЕЩЕ

- Площадь около Киевского вокзала и соседние с ней улицы и переулки превратят в единую прогулочную зону. На участке почти в 50 гектаров высадят новые деревья, цветники, газоны и откроют «сухой» фонтан. При этом расширят тротуары. А на дорогах за счет изменения потоков движения постараются уменьшить пробки при съезде с Большой Дорогомиловской улицы на Бережковскую набережную и на пересечении Можайской улицы и Большой Дорогомиловской.

- На Арбате и вдоль некоторых участков Садового кольца, например, в районе Новинского бульвара и станции метро «Маяковская», поменяют испорченную за зиму гранитную плитку. При необходимости здесь также обновят газоны и фонари.

- На Рождественке и в соседних с ней переулках узкие тротуары станут просторнее. Их замостят плиткой. Вдоль дороги зажгутся новые фонари «под старину». Здесь высадят дополнительные деревья, клумбы, а также поставят лавочки.

КСТАТИ

Променад у Москвы-реки в Капотне и сквер в Перове

Благоустройством занимаются не только в центре Москвы. Во всех округах города сейчас проводится большой ремонт по программе «Мой район». Проекты разрабатываются для всех 146 муниципальных образований города, в том числе 125 «старых» районов и 21 поселения Новой Москвы.

- Программа включает не только работы, связанные с благоустройством, - сказал мэр Сергей Собянин. - «Мой район» также нацелен на развитие качественной социальной инфраструктуры на конкретной территории. Речь идет о поликлиниках, школах, библиотеках, центрах досуга.

К примеру, в Капотне программа уже началась. В ближайшее время здесь заменят асфальт, остановочные павильоны и уличные фонари. Провода и кабели уберут под землю. В районе появятся современные игровые комплексы для детей и спортплощадки. Вместо узких тротуаров создадут просторные пешеходные маршруты. А берег Москвы-реки превратят в новый зеленый и уютный парк у воды.

Среди других проектов в районах - благоустройство парка Дружбы на севере Москвы, Детского Черкизовского парка, прилегающей на северо-востоке к реке Яузе территории, сквера на Лухмановской улице в районе Косино-Ухтомский, сквера «Перовская слобода» в Перове, парка на Лукинской улице в Ново-Переделкине, Осеннего бульвара в Крылатском, Нижнекаменского пруда в Зеленограде, Лианозовского променада на Угличской улице, городского пруда в поселке ЛМС и «Аллеи сказок» в Некрасовке. Кроме того, в порядок приведут берега реки Сходни в районе железнодорожных мостов Рижского направления на северо-западе столицы.