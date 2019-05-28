Собянин: "В Москве 1 июня откроются 108 зон отдыха у воды"

Сегодня, 28 мая, на заседании президиума правительства Москвы обсудили подготовку столичных пляжей к лету. По традиции 1 июня в городе открывается купальный сезон. Напомним, сейчас по всей столице насчитывается 126 мест отдыха у воды.

- Из них этим летом будут работать 108 зон отдыха у воды, в том числе 8 - с купанием, - сообщил мэр Сергей Собянин. - Остальные зоны отдыха находятся на реконструкции.

Кроме этого, как и в прошлом году, в парках "Сокольники", "Фили", "Измайловский", на ВДНХ и в Лужниках можно поплавать и позагорать в открытых летних бассейнах.

По словам руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Алексея Елисеева, везде в местах отдыха поставят шезлонги, скамейки, беседки и урны. На всех пляжах с купанием разместят пункты с питьевой водой, туалеты, кабинки для переодевания, душевые кабины, автостоянки на расстоянии 50 - 200 метров от границ зон отдыха, мусорные контейнеры, спасательные станции и медпункты.

Перед началом купального сезона специалисты провели обследование дна водоемов и 3-метровой береговой полосы с санитарно-противоэпидемической обработкой. За безопасностью на пляжах будут следить 113 общественных спасательных постов со 144 катерами и другой техникой, 310 сотрудников МЧС России, более 1 100 общественных спасателей. Во всех зонах отдыха поставили информационные щиты с телефонами вызова экстренных служб.

Помимо этого, для отдыхающих у воды разместили:

- 22 поля для игры в мини-футбол;

- 31 площадку для пляжного волейбола;

- 34 спортивных и 60 детских площадок;

- 30 летних кафе;

- 30 торговых точек;

- 60 раздевалок;

- 14 станций проката лодок и катамаранов;

- 131 пункт велопроката;

- 10 мест для рыбалки;

- 21 пикниковую точку.

КОНКРЕТНО

В этих местах в Москве можно купаться:

Северный округ

Пляж "Левобережный" (Прибрежный проезд, д. 5-7)

Юго-Западный округ

Тропарёво (улица Академика Виноградова, д. 12)

Западный округ

Зона отдыха "Мещерское" (улица Воскресенская, д. 5-31)

Северо-Западный округ

Серебряный Бор-2 (улица Таманская, д. 44)

Серебряный Бор-3 (4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора)

Строгинская пойма (улица Таллинская, Строгинский залив Москвы-реки)

Зеленоград

Озеро Чёрное (г. Зеленоград, 6 мкрн.)

Школьное озеро (г. Зеленоград, 10 мкрн.).