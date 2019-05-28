2019-05-28T13:57:42+03:00
Общество

Собянин: "В Москве 1 июня откроются 108 зон отдыха у воды"

Из них всего восемь официально числятся как пляжи с купанием
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
По традиции 1 июня в городе открывается купальный сезонПо традиции 1 июня в городе открывается купальный сезонФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 мая, на заседании президиума правительства Москвы обсудили подготовку столичных пляжей к лету. По традиции 1 июня в городе открывается купальный сезон. Напомним, сейчас по всей столице насчитывается 126 мест отдыха у воды.

- Из них этим летом будут работать 108 зон отдыха у воды, в том числе 8 - с купанием, - сообщил мэр Сергей Собянин. - Остальные зоны отдыха находятся на реконструкции.

Кроме этого, как и в прошлом году, в парках "Сокольники", "Фили", "Измайловский", на ВДНХ и в Лужниках можно поплавать и позагорать в открытых летних бассейнах.

По словам руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Алексея Елисеева, везде в местах отдыха поставят шезлонги, скамейки, беседки и урны. На всех пляжах с купанием разместят пункты с питьевой водой, туалеты, кабинки для переодевания, душевые кабины, автостоянки на расстоянии 50 - 200 метров от границ зон отдыха, мусорные контейнеры, спасательные станции и медпункты.

Перед началом купального сезона специалисты провели обследование дна водоемов и 3-метровой береговой полосы с санитарно-противоэпидемической обработкой. За безопасностью на пляжах будут следить 113 общественных спасательных постов со 144 катерами и другой техникой, 310 сотрудников МЧС России, более 1 100 общественных спасателей. Во всех зонах отдыха поставили информационные щиты с телефонами вызова экстренных служб.

Помимо этого, для отдыхающих у воды разместили:

- 22 поля для игры в мини-футбол;

- 31 площадку для пляжного волейбола;

- 34 спортивных и 60 детских площадок;

- 30 летних кафе;

- 30 торговых точек;

- 60 раздевалок;

- 14 станций проката лодок и катамаранов;

- 131 пункт велопроката;

- 10 мест для рыбалки;

- 21 пикниковую точку.

КОНКРЕТНО

В этих местах в Москве можно купаться:

Северный округ

Пляж "Левобережный" (Прибрежный проезд, д. 5-7)

Юго-Западный округ

Тропарёво (улица Академика Виноградова, д. 12)

Западный округ

Зона отдыха "Мещерское" (улица Воскресенская, д. 5-31)

Северо-Западный округ

Серебряный Бор-2 (улица Таманская, д. 44)

Серебряный Бор-3 (4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора)

Строгинская пойма (улица Таллинская, Строгинский залив Москвы-реки)

Зеленоград

Озеро Чёрное (г. Зеленоград, 6 мкрн.)

Школьное озеро (г. Зеленоград, 10 мкрн.).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
День защиты детей отметят в 19 парках Москвы
Более 2 млн россиян сделали прививки от клещевого энцефалита
В московской квартире найдены мумии матери и дочери
Новый транспортно-пересадочный узел примет пассажиров Трехгорки с 27 мая
Велосипедист на полном ходу столкнулся с припаркованной Audi в Подмосковье
Трудовой коллектив ОКБ имени М. П. Симонов просит защитить своего руководителя
Детские летние лагеря откроются в восьми столичных парках
В Москве участок Филевской линии закроют на выходные
В Москве задержали гастарбайтеров, похитивших трех выпускников
К последнему звонку в столице похолодает
В ГИБДД опровергли разлив топлива на МКАД
В «Домодедово» у пассажирки изъяли часы за 15 миллионов
В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро
Тридцать объектов здравоохранения построят в Подмосковье до конца года
Бесплатные занятия йогой пройдут летом в 37 парках Москвы
С картой «Тройка» можно сэкономить на поездке на теплоходе по Москве-реке
Группа Queens презентовала клип на песню «Шифровальщик»
В Москве пьяного пассажира поймали на рельсах метро
Семь автомобилей попали в массовое ДТП на Ярославском шоссе
В центре и на юго-востоке Москвы ограничат движение
Тоннель метро на западном участке БКЛ построили под каналом имени Москвы
Волонтеры подключились к поискам родных девочки, оставленной в поликлинике в Москве
Коллекцию редких статуэток конфисковали в аэропорту Домодедово