2019-05-28T19:41:59+03:00
Общество

"Двигай попой": парень из Новосибирска два года танцует в московском метро

Видеоролики, в которых с ним отплясывают пассажиры, рвут соцсети [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Александр Караваев танцует в вагонах метро почти каждый день.Александр Караваев танцует в вагонах метро почти каждый день.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В настоящий танцпол вагоны московского метро превратил простой парень из Новосибирска, Александр Караваев. Любитель ритмов диско в подземку спускается почти каждый день. С собой у него портативная колонка и коллекция песен, кажется, на любой вкус. Тут и зарубежные ритмы и затертые до дыр хиты русских дискотек "Двигай попой", "Малинки, малинки", "Вечеринка у Децла дома". Ноги пассажиров сами идут в пляс.

Вагонный балет .

Танцы в московском метро.

За три года танцев с ним в дуэте кто только не отплясывал: скромницы-студентки, молодые мамочки с младенцами на руках, деловитые сотрудники офисов в костюмах и при галстуках , школьники и пенсионеры. С разрешения пассажиров Александр записывает танцы на видео, которые потом выкладывает в свой блог. Некоторые ролики бьют рекорды по просмотрам. Сам же Александр уверяет , что танцы в метро - это просто хобби.

Танцы в метро.

Танцевальный перфоманс в метро.

- Впервые я станцевал в электричке в Новосибирске еще в 1998 году. Это просто затянуло. Мне нравится реакция людей, которые начинают оживать. На их лицах появляются улыбки, а потом они тоже начинаются двигаться в ритм музыки, - рассказал Александр.

Танцевальное шоу в московском метро.

В столицу сибиряк переехал в 2015 году. Почти сразу он решил попытать счастье на шоу "Дом-2". Он признался в любви участнице Оксане Ряске. Однако остальные жители проголосовали против его участия в проекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Водитель «поливалки» облил пешехода и избил его
День защиты детей отметят в 19 парках Москвы
Более 2 млн россиян сделали прививки от клещевого энцефалита
В московской квартире найдены мумии матери и дочери
Новый транспортно-пересадочный узел примет пассажиров Трехгорки с 27 мая
Велосипедист на полном ходу столкнулся с припаркованной Audi в Подмосковье
Трудовой коллектив ОКБ имени М. П. Симонов просит защитить своего руководителя
Детские летние лагеря откроются в восьми столичных парках
В Москве участок Филевской линии закроют на выходные
В Москве задержали гастарбайтеров, похитивших трех выпускников
К последнему звонку в столице похолодает
В ГИБДД опровергли разлив топлива на МКАД
В «Домодедово» у пассажирки изъяли часы за 15 миллионов
В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро
Тридцать объектов здравоохранения построят в Подмосковье до конца года
Бесплатные занятия йогой пройдут летом в 37 парках Москвы
С картой «Тройка» можно сэкономить на поездке на теплоходе по Москве-реке
Группа Queens презентовала клип на песню «Шифровальщик»
В Москве пьяного пассажира поймали на рельсах метро
Семь автомобилей попали в массовое ДТП на Ярославском шоссе
В центре и на юго-востоке Москвы ограничат движение
Тоннель метро на западном участке БКЛ построили под каналом имени Москвы
Волонтеры подключились к поискам родных девочки, оставленной в поликлинике в Москве
Коллекцию редких статуэток конфисковали в аэропорту Домодедово