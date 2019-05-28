"Двигай попой": парень из Новосибирска два года танцует в московском метро

В настоящий танцпол вагоны московского метро превратил простой парень из Новосибирска, Александр Караваев. Любитель ритмов диско в подземку спускается почти каждый день. С собой у него портативная колонка и коллекция песен, кажется, на любой вкус. Тут и зарубежные ритмы и затертые до дыр хиты русских дискотек "Двигай попой", "Малинки, малинки", "Вечеринка у Децла дома". Ноги пассажиров сами идут в пляс.

Вагонный балет .

Танцы в московском метро.

За три года танцев с ним в дуэте кто только не отплясывал: скромницы-студентки, молодые мамочки с младенцами на руках, деловитые сотрудники офисов в костюмах и при галстуках , школьники и пенсионеры. С разрешения пассажиров Александр записывает танцы на видео, которые потом выкладывает в свой блог. Некоторые ролики бьют рекорды по просмотрам. Сам же Александр уверяет , что танцы в метро - это просто хобби.

Танцы в метро.

Танцевальный перфоманс в метро.

- Впервые я станцевал в электричке в Новосибирске еще в 1998 году. Это просто затянуло. Мне нравится реакция людей, которые начинают оживать. На их лицах появляются улыбки, а потом они тоже начинаются двигаться в ритм музыки, - рассказал Александр.

Танцевальное шоу в московском метро.

В столицу сибиряк переехал в 2015 году. Почти сразу он решил попытать счастье на шоу "Дом-2". Он признался в любви участнице Оксане Ряске. Однако остальные жители проголосовали против его участия в проекте.