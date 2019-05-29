МЭШ: польза школьникам и учителям

По инициативе Мэра Москвы Сергея Собянина доступ к ней открыт для всех желающих. Причем здесь можно найти не только нужный образовательный контент, но и самим создать интересный урок и даже получить грант за него.

Уникальная библиотека

Сейчас в библиотеке МЭШ более 36 тысяч сценариев уроков, которые создали сами учителя. А еще здесь можно найти различные аудио- и видеоматериалы. По словам учителя английского языка школы №1770 Марины Котовой, это очень удобно, ведь «Московская электронная школа» помогает сэкономить личное время.

«Раньше мы самостоятельно готовили план каждого занятия. Это, конечно, очень полезно, но времени на это уходит много. А в МЭШ есть сценарии и готовые планы уроков. Это значительно сокращает время на подготовку, а также дает уникальную возможность воспользоваться опытом коллег», – рассказывает она.

В электронной библиотеке сегодня опубликовано более тысячи учебных пособий и учебников. И их количество постоянно растет. В ее наполнении участвуют крупнейшие российские издательства и ИТ-компании. Здесь же можно найти необходимую художественную литературу. Можно не переживать, что школьный рюкзак будет неподъемным. Теперь все умещается в планшете.

Образовательный контент, без сомнения, полезен и для родителей: он помогает при подготовке ребёнка к занятиям. Все материалы МЭШ прошли серьезную экспертизу.

«Пополняя библиотеку «Московской электронной школы», лучшие столичные учителя, эксперты и методисты учитывали современные требования к содержанию учебных материалов, а также психолого-педагогические и возрастные особенности школьников. Поэтому можно уверенно говорить, что МЭШ – это уникальный источник знаний», – рассказала директор школы № 1517 Анна Вахнеева.

Сейчас размещать в библиотеке МЭШ свои сценарии занятий, учебные пособия, варианты контрольных работ и тестовых заданий смогут учителя со всего мира. А значит, в этом электронном хранилище станет еще больше интересных уроков.

Учиться с удовольствием

Благодаря МЭШ уроки стали интереснее, считает учитель русского языка и литературы школы №1298 Наталия Баромыченко. Они объединяют различные виды деятельности, превращая занятия в дискуссии и исследовательские работы.

«Московская электронная школа» позволяет сделать мои уроки литературы еще увлекательнее. Например, я предлагаю ученикам прочитать стихотворение Александра Пушкина, а затем посмотреть, как режиссер использует его в своем художественном фильме», - делится секретом своего мастерства Наталия Баромыченко.

«МЭШ дает нам возможность стать активными участниками урока. Современных учеников не так просто заинтересовать. А у МЭШ это получается»,- считает 11-классница школы №1517 Алиса Бурова.

Учитель информатики школы №1517 Елена Давыдова-Мартынова убеждена, что современные технологии помогают повысить успеваемость.

«Для детей цифровой мир – это привычная среда. Поэтому использование на уроках интерактивных заданий, красочного фото- и видеоконтента помогает им включиться в учебный процесс. Ученики получают знания и тут же их применяют, что вызывает еще больший интерес и мотивирует к учебе. А это сказывается на успеваемости. Ведь если ребенку интересно, то и учится он с удовольствием», – отмечает она.

Кроме познавательных материалов в библиотеке в большом количестве есть проверочные материалы по всем предметам: различные тесты, задачники, интерактивные тренажеры. Благодаря им можно заранее подготовиться к итоговой контрольной работе, подтянуть знания там, где это необходимо, и получить заслуженную «пятерку».

Дисциплина растет

Оказывается, МЭШ помогает школьникам стать серьезнее, отвлекает их от пустой траты времени.

«Принципы работы в МЭШ близки и понятны подростку, и это повышает его интерес к учебе, отвлекает от улицы. На переменах в школе я часто вижу, как дети увлеченно решают задачи в приложении МЭШ, установленном на смартфоне. Если бы этого приложения не было, скорее всего, они играли бы в компьютерные игры», - считает директор школы № 1995 Елена Норенко.

Кроме того, школьники знают, что в любой момент родители могут заглянуть в электронный дневник. Это еще один удобный сервис МЭШ. С его помощью можно проверить оценки прямо с телефона или ноутбука, задать учителю вопрос, уточнить расписание и вовремя заметить изменения успеваемости своего ребенка.

«Электронный журнал отражает не только успеваемость ребенка и его социальную активность в школе, но и круг его интересов, результаты занятий в сфере дополнительного образования. Анализируя эту информацию, классный руководитель и другие педагоги могут помочь ученику в формировании индивидуальной образовательной траектории, в профориентации. Все успехи ученика заносятся в его электронное портфолио, а значит, повышается его самооценка, желание развиваться, работать над собой, добиваться успехов», - добавляет Елена Норенко.

Кстати

Авторы самых популярных и востребованных уроков, не зависимо от места своего проживания, смогут претендовать на получение гранта Правительства Москвы за вклад в развитие МЭШ в размере от 50 до 300 тысяч рублей.