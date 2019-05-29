Мэр Москвы поручил провести реставрацию стен и башен Донского монастыря

Последние годы большие реставрационные работы идут в Донском монастыре, куда 29 июня приехали мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России Владимир Мединский. Сделано немало, в частности, удалось привести в порядок Малый собор. Эти работы были проведены за счет внебюджетных средств, привлеченных монастырем. Чтобы ускорить процесс реставрации, правительство Москвы приняло решение выделить целевые средства на реставрацию главного собора, 8 башен и 14 прясел монастырской стены.

- Это наша жемчужина. С этим местом связано много. Оно связано с историей Москвы, с историей страны, со смутным временем, нашествием Наполеона. Вся территория в последние годы активно возрождается, происходит реставрация памятников. Отрадно, что многие памятники в городе восстанавливаются не только за счет региональных или федеральных средств, но и за счет частных пожертвований. По сути, это такая всенародная реставрация исторических объектов, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас, как рассказал наместник Донского ставропигиального мужского монастыря, проводятся работы по реставрации главного крыльца.

- В семинарском корпусе планируется паломническая гостиница. Потому что у нас нет возможности принимать паломников, - сказал епископ Бронницкий Фома, наместник Донского ставропигиального мужского монастыря. - Уже 1 сентября мы планируем встречать святыню - Донскую икону Божьей Матери.

Чтобы ускорить процесс реставрации, правительство Москвы приняло решение выделить целевые средства на реставрацию главного собора, 8 башен и 14 прясел монастырской стены.Фото: Алиса ТИТКО

В ансамбль монастыря входит свыше 30 памятников. Мастерам уже удалось отреставрировать Малый (Старый) собор. В ходе работ был раскрыт белокаменный цоколь фасадов храма XVI в. Специалисты восстановили оконные проемы в четверике храма и приделах, а также первоначальный вид новых кованых дверей, окраску стен и сводов, реставрацию надгробных плит.

Также была отреставрирована Церковь Архангела Михаила с трапезной. Был воссоздан иконостас.

Сейчас на территории Донского монастыря продолжаются работы по комплексной реставрации фасадов и интерьеров двух объектов культурного наследия – "Здание духовной семинарии у западных ворот, 1734 г., 1873 г." и "Баня, XVIII в.". Завершить работы планируют в этом году. Помогают реставраторам небезразличные москвичи.

- Десятки увлеченных москвичей приходят сюда добровольно, в свободное от работы время, чтобы помочь. Занимаются восстановлением башен, очисткой стен. Разгребают завалы. Все это делают под контролем кураторов (реставраторов). Мы поддерживаем все волонтерские движения, которые занимаются восстановлением памятников культуры, - сказал министр культуры России Владимир Мединский и призвал присоединяться к проекту остальных.

Одновременно за счет бюджета города Москвы проводится реставрация художественных надгробий некрополя Донского монастыря. Выполнены работы по восстановлению 23 надгробий. Летом этого года завершат реставрацию еще 7 надгробий.

Кстати, с 2011 года завершена реставрация порядка 1 300 московских памятников.