Тополиного пуха в Москве станет меньше к 2023 году

Столица плавится на солнце и чихает от тополиного пуха. Особенно тяжело аллергикам. Из 500 тысяч тополей Москву окутывают белым «снегом» примерно 40 тысяч. Но когда же горожане перестанут страдать от этой летней напасти?

- К пушащим тополям относятся женские особи, поскольку на них образуются семена, - рассказал ранее в интервью «КП» глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. - В год мы меняем примерно 2 - 3 тысячи тополей. Пуха также становится меньше, когда проводится омолаживающая обрезка взрослых и совсем старых деревьев.

По его словам, благодаря этому москвичи перестанут замечать тополиный пух на улицах примерно к 2023 году.

- Сейчас в Москве нет действующей программы, нацеленной на полную замену пушащих тополей, - напомнили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. - Меры по борьбе с тополиным пухом прописаны в «Правилах создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы», утвержденных постановлением правительства столицы. Это глубокая обрезка, отказ от посадки пушащих видов тополей - бальзамического, душистого, советского, лавролистного, а также посадка непушащих тополей - берлинский, белый, китайский. Если пушащий тополь погиб, то на его месте иногда высаживают другие породы деревьев. Это клен остролистный, липа, каштан, а также перечисленные виды непушащих тополей.

Экологи объяснили также, может ли появиться аллергия от пуха и зачем вообще нужны Москве такие деревья.

- Аллергеном является не сам пух тополей, а пыльца злаковых и цветочных растений, которую он переносит, - уточнили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы. - Большинство московских тополей высаживались до середины прошлого века в уличных линейных посадках, скверах, парках и лесопарках. Тополь является быстрорастущей породой. За короткое время дает большой объем фитомассы, устойчив к пыли и загазованности, прекрасно очищает воздух, обладает фитонцидными свойствами (то есть убивает бактерии. - Прим.). В городских посадках в основном можно увидеть тополь бальзамический. Вместе с тем, тополя имеют несколько недостатков, к которым относятся выделение пуха, недолговечность и подверженность заражению грибами.

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