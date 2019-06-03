Летние кафе в Москве в 2019 году: Куда жаловаться на нарушения, какие документы понадобятся

В кафе на уличной веранде заказанный мной десерт оказался с прокисшими кремом и ягодами. Когда я сказала об этом администратору, мне предложили поменять не весь десерт, а только то, что в нем испорчено. Меня такой вариант не устроил. В итоге в счет это блюдо не вписали, но сюда я больше приходить не хочу. Куда можно пожаловаться на нарушения в летнем кафе в Москве в 2019 году?

Мария Ковалева. Центральный округ.

На летние кафе в Москве в 2019 году можно пожаловаться в центральную общественную приемную управления Роспотребнадзора. Как объяснили в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве (Роспотребнадзор), жалобы по поводу нарушения прав потребителей в столице принимают также и в приемных окружных отделов управления. Расписание, по которому работают специалисты, можно узнать по указанным ниже телефонам. Бесплатную консультацию в этих приемных вправе получить не только обычные жители, но и представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Свое обращение можно отправить любым удобным способом - во время личного посещения, письмом, в том числе и по электронной почте (на сайте Роспотребнадзора по Москве). Желающие могут также получить устную консультацию по телефону «горячей линии».

С жалобами и вопросами можно звонить и писать по таким темам:

- нарушение прав потребителей;

- эпидемиологический надзор;

- надзор за питанием населения;

- за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека;

- за особо опасными инфекциями и дезинфекционной деятельностью;

- за услугами и товарами для детей и подростков;

- за условиями труда и радиационной безопасностью жителей.

Информацию о регистрации письменных обращений, отправленных как обычной почтой, так и электронной, можно узнать в канцелярии - (495) 687-36-08, пн. - чт. - 9.00 - 18.00, пт. - 9.00 - 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45. Электронные жалобы, присланные на сайт с неполной или неточной информацией об отправителе, без указания фамилии, имени и отчества, полного обратного почтового адреса, не рассматриваются.

Публикуем адреса и телефоны приемных.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ

129626, Москва, Графский пер., д. 4, корп. 2 - 4.

Бесплатную консультацию можно получить по таким телефонам «горячей линии» (пн. - чт.: 9.00 - 18.00, пт.: 9.00 - 16.45. Перерыв: 13.00 - 13.45):

- (495) 785-37-41, доб. 1 - операторы отвечают на вопросы по защите прав потребителей в сфере финансовых, страховых и туристских услуг, а также принимают претензии и предложения по работе окружных «горячих линий»;

- (495) 687-39-61 – сотрудники консультативного отдела «Центра гигиены и эпидемиологии в Москве» бесплатно помогают подготовить претензию к продавцам (исполнителям, изготовителям товаров, работ и услуг), составить исковое заявление в суд по вопросам защиты прав потребителей.

Для составления претензии или заявления в суд нужно указать такую информацию:

- реквизиты организации (адрес и название), куда Вы обращаетесь, фамилия и инициалы руководителя, если Вы их знаете;

- Ваши ФИО, адрес, по возможности телефон;

- описание проблемы и Ваши требования.

Далее документ можно отправить на юридический адрес ответчику или в суд заказным письмом с уведомлением о вручении.

ПРИЕМНЫЕ В ОКРУГАХ

Центральный

ул. Большая Дмитровка, д. 8, стр. 1 - 3, тел. (495) 692-43-10 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию, (495) 692-68-19 - по защите прав потребителей

Южный

Ореховый б-р, д. 26, корп. 2, тел. (495) 343-78-49 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию, (495) 655-84-42, доб. 205, - по защите прав потребителей

Восточный

Ул. 2-я Владимирская, д. 46, корп. 2, тел. (495) 368-20-05 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию, (495) 368-20-80 - по защите прав потребителей

Северный

Ул. Адмирала Макарова, д. 10, тел. (495) 452-38-18 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию и по защите прав потребителей

Западный

ул. Б. Филевская, д. 33, тел. (499) 144-07-92 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию, (499) 142-81-52 - по защите прав потребителей

Юго-Западный

ул. Бутлерова, д. 7А, тел. (495) 779-35-88 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию, (495) 779-32-44 - по защите прав потребителей

Северо-Западный

Ул. Академика Курчатова, д. 17, тел. (499) 190-15-61 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию, (499) 190-55-75 - по защите прав потребителей

Северо-Восточный

Ул. Бажова, д. 8, тел. (495) 602-86-03 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию, (499) 187-05-68 - по защите прав потребителей

Юго-Восточный

Волгоградский пр-т, д. 113, корп. 5, тел. (495) 379-37-30 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию и по защите прав потребителей

Зеленоград

ул. Каштановая аллея, д. 6, стр. 1, тел. (499) 736-67-62 - по защите прав потребителей, (499) 735-65-39 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию

Сколково

Инновационный центр «Сколково», ул. Луговая, д. 4, корп. 5, тел. (495) 436-73-02 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию и по защите прав потребителей

Троицкий и Новомосковский

ул. Б. Черемушкинская, д. 24, корп. 1, тел. (499) 125-89-77 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию, (495) 718-95-30 - по защите прав потребителей.

КСТАТИ

На работу летних кафе можно пожаловаться также на портале «Наш город» (gorod.mos.ru) в разделе «Летние кафе». Сообщения с фотографиями принимают здесь по темам - «Нарушение периода размещения», «Нарушение требований к обустройству», «Нарушение требований к размещению», «Незаконное размещение летних кафе». Ответ обязаны дать в течение восьми дней, но обычно быстрее - в среднем 3 - 4 дня.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

3 июня - Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы;

4 июня - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы;

5 июня - Департамент образования и науки Москвы;

6 июня - Государственная инспекция по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Москвы;

7 июня - Управление координации деятельности Комплекса городского хозяйства Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Кому из выпускников школ полагается медаль за успехи в учебе?

Моей внучке до окончания школы остается еще четыре года. По многим предметам с учебой она справляется хорошо, но в олимпиадах до сих пор участвовать не хотела. Теперь планирует получить медаль в 11 классе. Объясните, кому из выпускников полагается такая награда и что для этого нужно?

Любовь Ивановна, Рязанский проспект.

В правительстве Москвы на этот вопрос отвечают так:

- Лучшим выпускникам столичных школ сейчас вручается медаль «За особые успехи в обучении». Это аналог золотых и серебряных медалей школьников, которые им полагались до 2014 года. Чтобы получить такую награду, выпускнику нужно добиться одного из достижений:

- стать победителем или призером Всероссийской олимпиады школьников;

- набрать максимальное количество баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по одному учебному предмету;

- заработать по всем учебным предметам итоговые отметки «отлично» и при сдаче ЕГЭ набрать в сумме не менее 220 баллов по трем учебным предметам.

При этом ребенок-инвалид, выпускающийся из 11 класса, может получить медаль не только за перечисленные достижения, но и в таких случаях:

- по всем учебным предметам у него будут итоговые отметки «отлично» и при сдаче ЕГЭ он наберет в сумме не менее 146 баллов по двум обязательным предметам - русскому языку и математике (профильный уровень);

- по всем учебным предметам у него будут итоговые отметки «отлично» и при сдаче ЕГЭ он наберет в сумме не менее 73 баллов по русскому языку и не менее 5 баллов по математике (базовый уровень).

Обратите внимание! Если выпускник сдаст ЕГЭ с нарушениями, тогда награду ему не дадут. Список рекомендованных к награде учеников составляет в конце каждого учебного года специально созданная комиссия департамента образования и науки Москвы.

Столичная медаль «За особые успехи в обучении» дает при поступлении в вуз дополнительно 2 - 3 балла (в каждом учебном заведении по-разному). Вузы вправе начислять абитуриентам свои баллы к баллам ЕГЭ за индивидуальные достижения. В сумме - не более 10. Помимо этого, у медалиста больше шансов попасть в вуз в ситуации, если несколько человек, претендующих на одно место, наберут одинаковое количество баллов.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.