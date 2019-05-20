«Сфера» в Парке Горького и джакузи на крыше: летние кинотеатры Москвы

Идти в обычный кинотеатр — скучно и банально. Особенно, когда за окном теплая погода. Смотреть фильмы можно в летних кинотеатрах — в парках и на крышах столицы. Рассказываем о предстоящих премьерах и стоимости билетов.

Светящаяся «сфера» в Парке Горького

Авторское кино, классика, жанровые работы в стиле авангард - все это можно увидеть в новом кинотеатре Garage Screen, который открылся на Площади искусств в Парке Горького. Кинотеатр напоминает сферу. Архитекторы создали невесомую, будто парящую в воздухе конструкцию. По вечерам благодаря подсветке он и сам становится одной из "точек притяжения". Внутри экран размером 15,2 × 6,2 метров. В зале 350 мест с мягкими подушечками (можно даже полежать).

Сеанс в кинотеатре Garage Screen.Фото: Алиса ТИТКО

- Летом зрителей ждут премьеры, специальные программы и ретроспективы, а также коллаборации с самыми актуальными российскими кинофестивалями, среди которых Beat, MIEFF и «Кинотавр», - рассказали в пресс-службе музея «Гараж». - Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами

Расписание ближайших показов:

- 30 мая, 21.00–23.30 - "Золотая перчатка". Фильм с последнего Берлинского кинофестиваля;

- 31 мая, 21.00–23.00 - "Тридцать";

- 1 июня, 21.30–22.30 - «Everybody in the Place»;

- 2 июня, 21.30–23.30 - «Студия 54»;

- 4 июня, 21.30–23.00 - «Celebration»;

- 5 июня, 21.30–23.30 - «Война искусств»;

- 6 июня, 21.30–23.30 - «Холстон».

Кстати, среди июньских премьер — документальная картина «В поисках Евы» (2019) Пии Хеллентал, драма «Начало» (2018) Филиппа Лесажа, впервые показанная на 71-м кинофестивале в Локарно. Оба фильма рассказывают о хрупкой и едва уловимой идентичности современного подростка.

Где: Крымский Вал, 9. Ближайшая станция метро "Октябрьская".

Когда: ежедневно, следите за расписанием на сайте garagemca.org.

Стоимость: 225-450 рублей. Билеты на сеансы можно приобрести онлайн на сайте garagemca.org или на стойке информации. Для держателей карты GARAGE скидка 50%.

Джакузи на крыше дома

Поплескаться в джакузи и одновременно сходить в кино? Да, так можно в лаунж-баре «ДжаКузня» на крыше с панорамным видом. Днем - это веранда, где можно поесть блюда японской кухни или стейки, а вечером — кинотеатр под открытым небом, с возможностью просмотра кино не только за столиками или на пуфах, но и в горячих джакузи.

jakuznya Кинотеатр Джакузня.

Где: Нижняя Красносельская, 35, строение 59. Ближайшая станция метро «Красносельская».

Когда: ежедневно с 13.00 до 1.00.

Стоимость: джакузи на четыре человека — 5000 рублей, столы депозитные — с человека 1000 рублей, пуфы — 500 рублей.

Три кинотеатра «Пионер»

Одноименные летние кинотеатры «Пионер» расположены сразу в трех парках города — Сокольники, Музеон и Парк Горького. В них действует единая цена на билеты (свободная рассадка — без мест) и одинаковый репертуар фильмов — новинки, фестивальное кино и нашумевший артхаус.

- Единственное отличие — в Музеоне фильмы идут в формате 2D, а не в 3D, и билеты пока можно купить только в кассах, - рассказали в сети кинотеатров.

В Парке Горького кинотеатр напоминает открытую площадку и кафе. В светлое время суток здесь проходят лекции и занятия (большинство бесплатно). Деревянные широкие лавочки в Сокольниках и Музеоне.

Кстати, показы проводятся при условии, что на сеанс приобретено не менее 10 билетов. Отмена сеанса также возможна при плохой погоде. В этих случаях будет возврат денег.

Где: Митьковский проезд, 10 (Сокольники), Крымский вал, 9 (Парк Горького), Крымский Вал, 2 (Музеон).

Когда: ежедневно в 21.30 и 0.15.

Стоимость: понедельник-четверг — 300 рублей, пятница-воскресенье — 400 рублей.

В наушниках в саду «Эрмитаж»

Смотреть кино под открытым небом можно даже в центре города — в саду «Эрмитаж». Здесь посмотреть новинки не получится, но репертуар тоже довольно интересный — фестивальные хиты, короткометражки. Атмосфера довольно домашняя — смотреть кино можно на мягких пуфах или даже на траве. Гостям выдают наушники, что чтобы не мешать посетителям сада и жителям соседних домов.

- 1 июня пройдет пятый Большой Фестиваль школ искусств, а в 22.30 – бесплатный показ кинофильма «Одержимость», - рассказали в пресс-службе сада «Эрмитаж».

Где: улица Каретный ряд, 3. Ближайшие станции метро «Чеховская» и «Цветной бульвар».

Когда: с 1 июня 2019 года, расписание на сайте karofilm.ru.

Стоимость: 400 рублей.

Мультфильмы в Бабушкинском парке

Документальные фильмы, детские и семейные картины, мультфильмы, а также советские комедии показывают на проекторе на сцене под крышей. Смотреть фильмы сюда приходят целыми семьями. Актуальное расписание можно узнать в соцсетях vk.com/babkapark.

Где: улица Менжинского, 6. Ближайшая станция метро «Бабушкинская».

Когда: с мая по сентябрь, пятница — воскресенье, с 19.00 до 22.00.

Стоимость: бесплатно.

Советские фильмы в Перовском парке

На главной сцены установлен монитор, рядом - деревянные лавочки и мягкие пуфы. Можно с собой взять покрывало или коврик. Немного примитивно, но довольно душевно. Здесь показывают советские фильмы, мультфильмы из «золотого фонда» Союзмультфильма.

Где: улица Лазо, владение 7. Ближайшая станция метро «Перово».

Когда: по пятницам и субботам в 20.00.

Стоимость: бесплатно.

КСТАТИ

Летние киноместа на ВДНХ

Пока еще не открылся кинотеатр в Лектории (рядом с павильоном №62), однако есть возможность посещать показы фильмов в павильоне «Книги» (по регистрации на сайте knigi516.ru) и «Музее кино» (билеты около 150 рублей).

Где: проспект Мира, 119. Ближайшая станция метро «ВДНХ».