2019-05-30T01:29:13+03:00
Общество

День мороженого в ГУМе: продавцами станут Андрей Малахов и Альбина Джанабаева

Также покупателей ждет приятная скидка - пломбир и эскимо всего по 25 рублей
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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1 июня в ГУМе на Красной площади пройдет День мороженого.1 июня в ГУМе на Красной площади пройдет День мороженого.
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Шестой год подряд в ГУМе на Красной площади пройдет День мороженого. В этом году он приурочен празднованию Международного дня защиты детей, поэтому состоится 1 июня.

- Известные музыканты, актеры, певцы, телеведущие примерят на себя одну из самых замечательных профессий в мире. В роли мороженщиков у фонтана они будут продавать знаменитое ГУМовское лакомство по специальной цене 25 рублей за порцию, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУМа.

Как рассказали "КП", за прилавок станут Ингеборга Дапкунайте, Альбина Джанабаева, Илья Авербух, Любовь Толкалина, Андрей Малахов, Александр Олешко, братья Крестовские, Вячеслав Фестисов, Ксения Алферова и другие звезды. Артисты не только продадут мороженое, но и не откажут в селфи.

Пломбир и эскимо будут стоить всего по 25 рублей.

Пломбир и эскимо будут стоить всего по 25 рублей.

Для праздника приготовят более 130 000 порций мороженого: нежный пломбир, крем-брюле, эскимо в шуршащей фольге. А также предложат попробовать новые сорта: ароматное дынное или яркое черничное.

- Несмотря на то, что сегодня многие процессы производства автоматизировались, ГУМовское мороженое по-прежнему делают вручную, технология не изменилась. Шоколад, черника, клубника — все натуральное, без консервантов и красителей: производство маленькое и рассчитано только на ГУМ. По своим вкусовым качествам и по своему составу мороженое точно такое же, как и в советские времена, —говорит технолог Гастронома № 1 в ГУМе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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