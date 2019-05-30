В каждом районе Москвы началась перезагрузка поликлиник

Москва запустила масштабную модернизацию районных поликлиник в разных районах города. Москвичи независимо от того, где живут - в Солнцеве, Хамовниках или Крюкове, - должны получать медицинские услуги самого высокого уровня. Это в полной мере отражает суть программы «Мой район». По инициативе мэра Сергея Собянина в Москве создаются равные условия для получения качественных услуг в здравоохранении, основном и дополнительном образовании, социальном обслуживании, детском творчестве и досуге.

«Программа «Мой район» воплощает идеологию развития Москвы на долгие годы. По сути дела, эта программа вбирает все направления развития города, только мы смотрим не в среднем по городу, а в рамках каждого района», - ранее отметил Сергей Собянин.

В столице не только ремонтируют старые поликлиники, но и строят новые.

«В Москве есть прекрасные поликлиники. Есть поликлиники похуже, и это не вина врачей, а объективные проблемы со старым зданием. Есть районы, в которых жителям сложно добираться до врача. Для решения этой проблемы мы реализуем программу реконструкции и переоснащения городских поликлиник. Будем открывать новые поликлиники в тех районах, где их не хватает», - сказал мэр на проходившем в апреле совещании по развитию взрослых поликлиник.

По итогам обсуждения Сергей Собянин принял решение приступить к внедрению во взрослых поликлиниках стандарта комфорта нового поколения «Московский стандарт+». Он станет логичным развитием «Московского стандарта поликлиники», внедренном в амбулаторном звене за последние годы. Главным в «Московском стандарте+» станут зонирование помещений, востребованные врачи в каждом здании поликлиники, диагностика шаговой доступности, цифровая поликлиника, комфортные условия работы для врачей и медсестер. Мы узнали, как в районах столицы улучшается качество помощи пациентам.

БРАТЕЕВО: Комфортно и пациентам, и врачам

В ближайшие годы на улице Алма-Атинская проведут комплексную модернизацию детской и взрослой поликлиник

№ 145 и 210 соответственно. В зданиях готовится планировка с полной заменой инженерных коммуникаций и медицинской техники. Информацию об этом жители района Братеево, как и остальных районов города, могут оперативно узнавать на портале мэра Москвы mos.ru.

«Здание филиала № 2 городской поликлиники № 210 ждут комплексный капитальный ремонт и благоустройство территории, - рассказал главный врач городской поликлиники № 210 Андрей Алленов. - Здесь будут созданы просторные зоны ожидания для пациентов, а у врачей появятся комнаты отдыха. Все это поможет сделать медучреждение более комфортным».

К примеру, удобные комнаты отдыха для врачей обустроят так, чтобы специалисты могли провести здесь свободное время и пообщаться с коллегами в перерывах между работой. Еще одна важная часть нового стандарта модернизации районных поликлиник - современное медицинское оборудование. При нынешнем техническом состоянии зданий многие модели аппаратуры просто не смогут работать. Ведь со времени постройки поликлиник прошел не один десяток лет, и все системы устарели. В разработке проекта участвуют главные врачи поликлиник. График ремонта составят с учетом пожеланий жителей района.

МАРФИНО: Новая молочная кухня и физкультурный зал

Осенью 2019 года планируется открыть новую детскую поликлинику в Марфине. Сейчас проходят монтаж оборудования и благоустройство вокруг здания.

«Детская поликлиника на 320 посещений в смену будет введена в эксплуатацию в третьем квартале этого года на улице Академика Комарова, владение 1-3, в Северо-Восточном округе», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

На площади 8370 квадратных метров разместятся отделение для детей грудного возраста, молочно-раздаточный пункт, дневной стационар, блок кабинетов функциональной диагностики, педиатрическое отделение, отделение здорового ребенка, клинико-диагностическая лаборатория, хирургические кабинеты, отделение реабилитации с залом лечебной физкультуры (ЛФК). Качество медицинских услуг, комфорт и доступность медицинской помощи повысятся благодаря современному диагностическому оборудованию. Для инвалидов и мам с колясками поставят пандусы и лифты.

Кстати, в этом году в разных районах столицы планируется открытие 4 поликлиник. «По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ближайшие три - пять лет в поликлиниках будет внедрен качественно новый стандарт обслуживания пациентов. Москва не остановится на достигнутых результатах, а продолжит увеличивать требования к работе учреждений здравоохранения», - сказал Андрей Бочкарев.

ИЗМАЙЛОВО: Капремонт по современным стандартам

Многие существующие поликлиники попали в программу комплексного кап-ремонта по новым стандартам. Как, например, филиал № 2 детской поликлиники № 52 по улице Первомайской, 10а, в Измайлове. В здании обновят все инженерные системы и кабинеты для пациентов и врачей. После изменения планировки появится больше открытых пространств. В них для пациентов обустроят зоны ожидания с удобной мебелью. Кроме того, найти в здании нужного специалиста станет проще, поскольку навигация станет более понятной.

Проекты капитального ремонта зданий разрабатывают специалисты Департамента здравоохранения Москвы с главными врачами поликлиник. Расписание приема пациентов на время ремонта и график работ обсудят с жителями. Программу капремонта поликлиник, вошедшую в проект «Мой район», планируют завершить к 2023 году. Полный список поликлиник, которые капитально обновят, - на портале мэра Москвы mos.ru