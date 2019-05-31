Как московские школьники становятся лучшими на всероссийских олимпиадах

В этом году столичные школьники завоевали 943 диплома на Всероссийской олимпиаде. Это победители и призеры. Для сравнения отмечу, что в 2015 году таковых было 583. Неужели за 4 года наши дети стали на порядок талантливее и умнее? Наверное, можно сказать и так, но я бы предположила иной вариант. Успех московских школяров - это кропотливая, серьезная и, главное, системная подготовка ребят к участию в интеллектуальных соревнованиях.

- С чего начинается дорога к диплому Всероссийской олимпиады школьников? - спрашивает журналистов директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко и сам же отвечает: - С интереса к конкретному предмету. Допустим, девятиклассник любит математику. Ему предлагают принять участие в первом - школьном этапе Всероссийской олимпиады. Если он успешно проходит его, то далее следуют муниципальный, региональный, всероссийский этапы.

Тренер Владислав Кругов рассказывает о китайском языке, чае и успехах его подопечных на олимпиадах.

- Это все очень хорошо, но, как правило, олимпиадные задания пугают детей. Они с ними не в состоянии справится, - возражаю я. - В прошлом году моя пятиклассница проходила школьный этап олимпиады по английскому языку, но все задания были явно за рамками школьной программы.

- Так олимпиады - это не про школьную программу, - отвечает мне Иван Валериевич. - Это про умение школьников ориентироваться в потоке информации, находить нужные небанальные решения, смотреть шире на любимый предмет, искать ответы на непростые вопросы.

- В таком случае школьники вынуждены просить помощи у родителей…

- И это правильно. Мы только приветствуем, когда родители вместе с ребятами занимаются, разбирают олимпиадные задания, находят решения.

- Если родители помогают своему ученику справиться со школьным этапом, но далее его ждет муниципальный этап, где родители уже не могут помочь.

- На этом этапе помогаем мы - Центр педагогического мастерства. Если ребенок успешно сдал школьный этап, мы подключаем его к нашей системе и он может заниматься и готовиться к очередному этапу олимпиады по нашим методическим материалам и с нашими тренерами.

Журналистам предложили сыграть в игру в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»

Наверное, это правильно, подумала я. Ведь если школьник замотивирован на получение знаний, он добьется успеха. Особенно если ему в этом будут помогать педагоги, цель которых - подготовить ребенка к олимпиаде.

Всероссийская олимпиада школьников проводится каждый год по 24 предметам: иностранные языки, среди которых есть даже китайский, физика, математика, биология, химия, экология, экономика, физкультура, русский язык и так далее.

Тренеры Центра педагогического мастерства - педагоги с уникальным опытом. Нам, журналистам, удалось познакомиться с некоторыми из них. И надо сказать, что лично на меня они произвели огромное впечатление.

Тренер сборной по китайскому языку Владислав Круглов о своем предмете может говорить бесконечно и настолько увлекательно, что хочется прямо здесь и сейчас начать изучать этот сложный восточный язык. Речь Круглова словно китайский чай. На первый взгляд, ничего выдающегося, но стоит сделать глоток, другой - и хочется пить этот напиток богов всегда.

Ребята решают одну из задач по физике опытным путем.

КСТАТИ

Нельзя не отметить еще одну любопытную олимпиаду, проводимую Центром педагогического мастерства, - «Музеи. Парки. Усадьбы». Ее уникальность в том, что она проходит с 1 сентября по 31 марта и к участию допускаются как школьники, так и дошкольники. Никакой специальной подготовки не требуется. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте олимпиады, там же выполнить вводные задания, а дальше вас ждут увлекательные квест-прогулки по историческому центру столицы, усадьбам, паркам, музеям. Стоит ли говорить, что благодаря этой олимпиаде и вы, и ваши дети существенно пополните багаж знаний о любимом городе.

Посчитаем

Московские школьники стали лучшими по всем 24 предметам. Самыми результативными оказались олимпиады по экономике (17 победителей), английскому языку (15 победителей), физике и праву (по 14 победителей), химии (13 победителей), истории (12 победителей), русскому языку, литературе и биологии (по 11 победителей).

Конкретно

В этом году мэр Москвы Сергей Собянин учредил повышенные премии для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. 500 тысяч рублей получает победитель, 300 тысяч - призер.