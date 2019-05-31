2019-05-31T14:39:42+03:00
Общество

Как московские школьники становятся лучшими на всероссийских олимпиадах

Наш корреспондент побывала в Центре педагогического мастерства и оценила уровень подготовки ребят
Ирина ИЛЬИНА
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На первый взгляд, кажется, что девочка играет в куклы. На самом деле, она мастерит робота и программирует его.На первый взгляд, кажется, что девочка играет в куклы. На самом деле, она мастерит робота и программирует его.
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В этом году столичные школьники завоевали 943 диплома на Всероссийской олимпиаде. Это победители и призеры. Для сравнения отмечу, что в 2015 году таковых было 583. Неужели за 4 года наши дети стали на порядок талантливее и умнее? Наверное, можно сказать и так, но я бы предположила иной вариант. Успех московских школяров - это кропотливая, серьезная и, главное, системная подготовка ребят к участию в интеллектуальных соревнованиях.

- С чего начинается дорога к диплому Всероссийской олимпиады школьников? - спрашивает журналистов директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко и сам же отвечает: - С интереса к конкретному предмету. Допустим, девятиклассник любит математику. Ему предлагают принять участие в первом - школьном этапе Всероссийской олимпиады. Если он успешно проходит его, то далее следуют муниципальный, региональный, всероссийский этапы.

Тренер Владислав Кругов рассказывает о китайском языке, чае и успехах его подопечных на олимпиадах.

Тренер Владислав Кругов рассказывает о китайском языке, чае и успехах его подопечных на олимпиадах.

- Это все очень хорошо, но, как правило, олимпиадные задания пугают детей. Они с ними не в состоянии справится, - возражаю я. - В прошлом году моя пятиклассница проходила школьный этап олимпиады по английскому языку, но все задания были явно за рамками школьной программы.

- Так олимпиады - это не про школьную программу, - отвечает мне Иван Валериевич. - Это про умение школьников ориентироваться в потоке информации, находить нужные небанальные решения, смотреть шире на любимый предмет, искать ответы на непростые вопросы.

- В таком случае школьники вынуждены просить помощи у родителей…

- И это правильно. Мы только приветствуем, когда родители вместе с ребятами занимаются, разбирают олимпиадные задания, находят решения.

- Если родители помогают своему ученику справиться со школьным этапом, но далее его ждет муниципальный этап, где родители уже не могут помочь.

- На этом этапе помогаем мы - Центр педагогического мастерства. Если ребенок успешно сдал школьный этап, мы подключаем его к нашей системе и он может заниматься и готовиться к очередному этапу олимпиады по нашим методическим материалам и с нашими тренерами.

Журналистам предложили сыграть в игру в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»

Журналистам предложили сыграть в игру в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»

Наверное, это правильно, подумала я. Ведь если школьник замотивирован на получение знаний, он добьется успеха. Особенно если ему в этом будут помогать педагоги, цель которых - подготовить ребенка к олимпиаде.

Всероссийская олимпиада школьников проводится каждый год по 24 предметам: иностранные языки, среди которых есть даже китайский, физика, математика, биология, химия, экология, экономика, физкультура, русский язык и так далее.

Тренеры Центра педагогического мастерства - педагоги с уникальным опытом. Нам, журналистам, удалось познакомиться с некоторыми из них. И надо сказать, что лично на меня они произвели огромное впечатление.

Тренер сборной по китайскому языку Владислав Круглов о своем предмете может говорить бесконечно и настолько увлекательно, что хочется прямо здесь и сейчас начать изучать этот сложный восточный язык. Речь Круглова словно китайский чай. На первый взгляд, ничего выдающегося, но стоит сделать глоток, другой - и хочется пить этот напиток богов всегда.

Ребята решают одну из задач по физике опытным путем.

Ребята решают одну из задач по физике опытным путем.

КСТАТИ

Нельзя не отметить еще одну любопытную олимпиаду, проводимую Центром педагогического мастерства, - «Музеи. Парки. Усадьбы». Ее уникальность в том, что она проходит с 1 сентября по 31 марта и к участию допускаются как школьники, так и дошкольники. Никакой специальной подготовки не требуется. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте олимпиады, там же выполнить вводные задания, а дальше вас ждут увлекательные квест-прогулки по историческому центру столицы, усадьбам, паркам, музеям. Стоит ли говорить, что благодаря этой олимпиаде и вы, и ваши дети существенно пополните багаж знаний о любимом городе.

Посчитаем

Московские школьники стали лучшими по всем 24 предметам. Самыми результативными оказались олимпиады по экономике (17 победителей), английскому языку (15 победителей), физике и праву (по 14 победителей), химии (13 победителей), истории (12 победителей), русскому языку, литературе и биологии (по 11 победителей).

Конкретно

В этом году мэр Москвы Сергей Собянин учредил повышенные премии для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. 500 тысяч рублей получает победитель, 300 тысяч - призер.

Этого робота ребята сделали и запрограммировали сами.

Этого робота ребята сделали и запрограммировали сами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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